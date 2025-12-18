Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Độc đáo ngôi chùa làm bằng tranh tre trong núi đá ở Thanh Hóa

Hoàng Phúc

TPO - Ngôi chùa nằm ẩn mình ở lưng chừng ngọn núi đá ở Thanh Hóa trở thành địa chỉ độc đáo, mang vẻ mộc mạc, yên bình với nhiều hạng mục bằng tranh, tre nứa.

tp-1.jpg
Chùa Phúc Sơn (còn gọi là chùa Khoang), nằm lưng chừng ngọn núi đá ở thôn Hương Đạm, xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa﻿). Theo người dân địa phương, chùa có từ rất lâu và trở thành nơi chiêm bái của người dân vào các ngày rằm, lễ, Tết. Điều đặc biệt ở ngôi chùa là được bố trí nhiều hạng mục bằng tranh, tre, nứa mộc mạc.
tp-2.jpg
Cổng được làm hoàn toàn bằng tre và lợp mái tranh, tạo cảm giác thân thuộc và gần gũi với làng quê Việt Nam.
tp-3.jpg
tp-4.jpg
tp-8.jpg
tp-7.jpg
Phần chính của chùa Phúc Sơn nằm gọn trong một hang đá tự nhiên ở lưng chừng núi. Đây là nơi đặt khu thờ Tam bảo, được người dân trong vùng góp công tu sửa từ năm 2007. Không gian bên trong hang tuy đơn sơ nhưng lại toát lên vẻ trang nghiêm và thanh tịnh, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài.
tp-9.jpg
Sư thầy Thích Pháp Không, trụ trì chùa Phúc Sơn cho biết năm 2023, đường lên khu vực Tam bảo của chùa hầu như không có. Để thuận tiện cho việc tu tập và giúp người dân dễ dàng lên chiêm bái, trụ trì cùng các phật tử đã làm các bậc thang từ chân núi lên hang, đồng thời dựng một gian thờ Phật bằng tranh tre để bà con có nơi lễ bái.
tp-11.jpg
tp-10.jpg
tp-17.jpg
Ở lưng chừng núi đá cũng có căn nhà tranh tre, rộng chừng 5 m2 là nơi ở và tu tập của sư thầy trụ trì. Để lên được đây, sư thầy phải bám theo các vách đá. Bên trong là không gian sống tối giản, gọn gàng, thể hiện tinh thần tu hành khổ hạnh và gần gũi với thiên nhiên.
tp-16.jpg
Sư thầy trụ trì chia sẻ mong muốn trong tương lai có thể xây dựng ngôi chùa khang trang hơn để trở thành một điểm sinh hoạt tín ngưỡng vững chãi cho bà con trong vùng.
tp-20.jpg
Khung cảnh yên bình ở lối vào và bên trong ngôi chùa cổ khiến du khách cảm nhận sự yên bình, mộc mạc.
Hoàng Phúc
