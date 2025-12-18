Độc đáo ngôi chùa làm bằng tranh tre trong núi đá ở Thanh Hóa

TPO - Ngôi chùa nằm ẩn mình ở lưng chừng ngọn núi đá ở Thanh Hóa trở thành địa chỉ độc đáo, mang vẻ mộc mạc, yên bình với nhiều hạng mục bằng tranh, tre nứa.
Phần chính của chùa Phúc Sơn nằm gọn trong một hang đá tự nhiên ở lưng chừng núi. Đây là nơi đặt khu thờ Tam bảo, được người dân trong vùng góp công tu sửa từ năm 2007. Không gian bên trong hang tuy đơn sơ nhưng lại toát lên vẻ trang nghiêm và thanh tịnh, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài.
Ở lưng chừng núi đá cũng có căn nhà tranh tre, rộng chừng 5 m2 là nơi ở và tu tập của sư thầy trụ trì. Để lên được đây, sư thầy phải bám theo các vách đá. Bên trong là không gian sống tối giản, gọn gàng, thể hiện tinh thần tu hành khổ hạnh và gần gũi với thiên nhiên.