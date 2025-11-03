An Giang: Du khách kéo về chùa Núi Nổi trải nghiệm hiện tượng 'có một không hai'

TPO - Những ngày qua, khu vực quanh chùa Núi Nổi, Phù Sơn Tự, tại xã Tân An, tỉnh An Giang nước ngập trắng xóa. Giữa biển nước mênh mông, ngôi chùa nổi lên như hòn đảo nhỏ, thu hút hàng ngàn du khách thập phương về lội nước, chèo xuồng vãn cảnh chùa và chụp những bức ảnh tại ngôi chùa có một không hai này.

Chùa Núi Nổi tọa lạc trên ngọn đồi cao khoảng 10m giữa cánh đồng. Mỗi năm, từ tháng 9 đến tháng 11, khi lũ sông Mekong đổ về, cả vùng rộng lớn nơi đây ngập trong biển nước. Duy nhất chùa Núi Nổi và hai tượng Phật Thích Ca cao 42m, Quan Âm Bồ Tát cao 21m cao hơn mặt nước mênh mông.



Ngôi chùa Núi Nổi (Phù Sơn Tự) sừng sững giữa biển nước mùa lũ, tạo nên khung cảnh độc đáo hiếm có trên cả nước.

Tương truyền, thuở khai hoang nơi đây đã ngập trong nước, nhưng có một bãi đá ngầm, một chiếc thuyền buôn từng va phải bãi đá này và bị đắm, lâu dần phù sa bồi đắp thành gò cao, nên người dân nơi đây đặt cho tên gọi Núi Nổi. Để lưu dấu tích xưa, trước chùa còn dựng mô hình chiếc thuyền trên bệ đá để thờ tự.

Dựa vào gò đất cao và tích xưa, người dân lập nên một am nhỏ bằng tre lá, năm 1938, ngôi chùa được người dân, phật tử góp công, góp của xây dựng, trùng tu lại. Qua nhiều lần mở rộng, nâng cấp, nay khu vực chùa diện tích hơn 3ha, với nhiều công trình phật giáo nổi lên giữa đồng lũ, vừa linh thiêng vừa bình dị, đậm chất vùng nước nổi.

Trong kháng chiến, chùa Núi Nổi từng là căn cứ cách mạng. Năm 2021, chùa Núi Nổi được UBND tỉnh An Giang công nhận di tích lịch sử cách mạng.

Sau khi được đầu tư, vào mùa khô, hoặc mùa lũ không quá cao, đường vào chùa vẫn có thể đi lại bằng xe máy, ô tô tới cổng. Tuy nhiên, năm nay nước lũ dâng cao, địa phương mở cống để nước vào lấy phù sa và thau rửa đồng ruộng, con đường ngang cánh đồng vào chùa nước cũng ngập ngang bắp chân. Cả khu vực quanh chùa biến thành “bức tranh sông nước miền Tây” hiếm thấy.

Nghe tin quanh chùa Núi Nổi ngập nước, khoảng 3 tuần nay, hàng ngàn người khắp nơi đổ về lội nước, tắm, đi xuồng vãn cảnh chùa. Họ mang theo võng, bàn ghế, dựng chòi tạm, lội nước “check-in”, thậm chí kê bàn giữa đồng nước để thưởng thức bún, cà phê...

“Lần đầu tôi thấy chùa ngập như thế này, ngồi ăn giữa nước cảm giác rất lạ, vừa vui vừa thư giãn”, chị Nguyễn Cẩm Hồng (35 tuổi, TP. Cần Thơ) chia sẻ.

Mô hình chiếc thuyền mắc lại trên bệ đá được dựng lại trước chùa Núi Nổi.

Nắm bắt cơ hội đông du khách về chùa Núi Nổi, người dân địa phương mở dịch vụ chở khách tham quan, vãn cảnh chùa bằng xuồng, bán đồ ăn, nước giải khát quanh chùa.

Anh Nguyễn Văn Giộng (41 tuổi, xã Phú Hữu, An Giang) cho biết, nhóm của anh có 13 chiếc vỏ lãi luân phiên chở khách vãn cảnh chùa với giá 20.000 đồng/lượt, học sinh được giảm 50%.

"Mùa nước nổi chỉ kéo dài hơn tháng, du khách khắp nơi về đông, nên người dân địa phương cũng làm dịch vụ để có thêm thu nhập”, anh Giộng nói.

Vợ chồng anh Tư Long và chị Trần Thị Cúc dựng quán bún riêu ngay trên mặt nước gần chùa phục vụ du khách. “Bán dưới nước tuy cực nhưng vui. Khách ăn mà chân vẫn ngập trong nước, thấy lạ nên ai cũng muốn thử và chụp hình, cười nói rôm rả”, chị Cúc nói.

Chùa Núi Nổi với vẻ đẹp độc đáo giữa biển nước, hòa quyện giá trị tâm linh và văn hóa miền Tây, đang dần trở thành điểm đến đặc trưng của mùa nước nổi An Giang, một nét rất riêng có của sông nước miền Tây.

Tượng Phật Thích Ca cao 42m và Quan Âm Bồ Tát cao 21m nổi bật giữa mênh mông nước lũ.

Khách dựng bàn, ngồi ăn uống ngay trên đồng nước, trải nghiệm thú vị chỉ có ở chùa Núi Nổi mùa nước nổi.

Đường vào chùa ngập trong nước.