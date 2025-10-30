Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Ngọn núi từng xuất hiện ‘đĩa mây’ sắp thành khu du lịch sinh thái nghìn tỷ

Hương Chi
Mạnh Thắng

TPO - Tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng khu du lịch quy mô hơn 1.450 ha tại núi Chứa Chan và hồ Núi Le. Đây là ngọn núi cao thứ hai khu vực Đông Nam bộ, chỉ sau núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh). Nơi này “đĩa mây” từng xuất hiện, không khí mát mẻ như Đà Lạt.

nui-chua-chan-9.jpg
Ngày 30/10, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương về phát triển đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng đối với dự án du lịch tại núi Chứa Chan (Xuân Lộc), Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú và Khu danh thắng Đá Chồng (Định Quán).
nui-chua-chan-10.jpg
Hiện nay, tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai dự án﻿ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan. Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Sun Group.
nui-chua-chan-7.jpg
Núi Chứa Chan được ví như viên ngọc quý của Đông Nam bộ, độ cao đứng thứ hai, chỉ sau núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh. Ngọn núi Chứa Chan, từng xuất hiện “đĩa mây”, thu hút người dân với vẻ đẹp huyền ảo.
nui-chua-chan-01.jpg
nui-chua-chan-1.jpg
﻿Hiện nay, núi Chứa Chan đang có một số hoạt động du lịch trải nghiệm như trekking, cắm trại và hệ thống cáp treo﻿. Tuy nhiên, các hoạt động du lịch khu vực này vẫn còn sơ khai, thiếu tính liên kết, chưa phát huy được tiềm năng vốn có.
nui-chua-chan-5.jpg
Quần thể dự án núi Chứa Chan và hồ Núi Le gồm sân golf, khu đô thị, khu phức hợp, khu vui chơi có tổng mức đầu tư lên đến 50.000 tỷ đồng. Theo UBND tỉnh Đồng Nai﻿, dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan giai đoạn 1 có quy mô 107 ha, tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công xây dựng trong quý IV/2025.
nui-chua-chan-8.jpg
Núi Chứa Chan được xem là "đệ nhị thiên sơn" ở Đông Nam bộ. Từ đỉnh núi có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vùng đồng bằng Đông Nam bộ với những cánh đồng trải dài bất tận. Với vẻ đẹp hoang sơ, hệ sinh thái rừng đa dạng, nơi đây có khí hậu như Đà Lạt, mát mẻ quanh năm.
nui-chua-chan-2.jpg
Đầu tháng 10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất dự án du lịch sinh thái﻿, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan tại xã Xuân Lộc. Theo quyết định, giá khởi điểm cho lô đất đấu giá là hơn 2.678 tỷ đồng cho 925.222,4 m2 đất thương mại dịch vụ (TMDV) với thời hạn sử dụng 50 năm, thuộc vị trí một đường quanh núi Chứa Chan.
nui-chua-chan-6.jpg
Khu đất có tổng diện tích 1.068.493,7 m2, nằm tại chân núi Chứa Chan﻿ với hệ sinh thái rừng phong phú và các tuyến đường mòn leo núi kết nối Khu du lịch hiện hữu. Khu đất trên giáp rừng phòng hộ ở phía Bắc và Đông, đường ĐT.763 phía Tây và đường quanh núi phía Đông Nam. Phần còn lại (143.271,3 m2) dành cho đất giao thông, không đưa vào đấu giá.
nui-chua-chan-4.jpg
Trước đó vào ngày 10/6, tại Kỳ họp thứ 28 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch﻿ phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu chức năng khu vực trên đỉnh núi Chứa Chan.

Núi Chứa Chan có chiều cao 837m so với mực nước biển. Năm 2012, núi Chứa Chan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Hương Chi
Mạnh Thắng
#tỉnh Đồng Nai #khu du lịch sinh thái #núi Chứa Chan #Xuân Lộc #quy hoạch #giá đất #thủ tục pháp lý #Sun

