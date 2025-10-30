Ngọn núi từng xuất hiện ‘đĩa mây’ sắp thành khu du lịch sinh thái nghìn tỷ

TPO - Tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng khu du lịch quy mô hơn 1.450 ha tại núi Chứa Chan và hồ Núi Le. Đây là ngọn núi cao thứ hai khu vực Đông Nam bộ, chỉ sau núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh). Nơi này “đĩa mây” từng xuất hiện, không khí mát mẻ như Đà Lạt.