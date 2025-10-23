Cận cảnh dự án gây ô nhiễm môi trường khiến CEO Cáp treo Vũng Tàu bị bắt

TPO - Ông Đậu Thế Anh- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu với vai trò người đứng đầu doanh nghiệp đã chỉ đạo và phê duyệt mua, tiếp nhận hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng để đổ, san lấp trái phép hơn 4.400 m² khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu, gây ô nhiễm môi trường.

Chiều 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM - Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường”, đồng thời khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu cùng hai nhân viên là Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp

Ông Đậu Thế Anh, với vai trò người đứng đầu doanh nghiệp đã chỉ đạo và phê duyệt mua, tiếp nhận hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng để đổ, san lấp trái phép hơn 4.400 m² khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu. Nguồn chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái biển

Sau quá trình điều tra, xác minh từ phản ánh của báo chí hồi tháng 7/2025 về "đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu”.

Dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Phóng viên Tiền Phong đã ghi nhận hình ảnh tại công trường dự án này. Theo đó, tại dự án kể trên đã tạm ngưng các hoạt động san lấp.

Theo đó, tại dự án kể trên đã tạm ngưng các hoạt san lấp. Tại khu vực cổng bảo vệ dự án chỉ còn 1 bảo vệ trông coi, bên trong công trường dự án, xe san lấp nằm im bất động, các hoạt động san lấp vẫn còn dở dang.

