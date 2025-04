Động thổ dự án cáp treo 35.000 tỷ ở khu du lịch Am Tiên nổi tiếng

TPO - Sáng 26/4, tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo thuộc Quần thể khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỷ đồng.

Dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên với tên gọi “Huyền tích Am Tiên - Legend of Am Tiên” được triển khai tại khu vực núi Nưa, thuộc quần thể danh thắng đền Nưa - động Am Tiên, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Với tổng diện tích gần 350 ha, dự án gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 là Khu dịch vụ thương mại và cáp treo quy mô gần 32 ha, tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng; Giai đoạn 2 sẽ triển khai Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa quy mô hơn 58 ha, tổng mức đầu tư 9.634 tỷ đồng; Giai đoạn 3 hình thành Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô 295 ha, tổng mức đầu tư gần 22.430 tỷ đồng.

Ngoài ba hợp phần chính, dự án còn tích hợp các không gian lễ hội, sân khấu nghệ thuật có mái che như vạc theatre, cầu ánh sáng chim lạc, cổng đồng hồ mặt trời tích hợp trình chiếu tương tác, bức tường gốm khắc họa tám giai đoạn trong cuộc đời Đức Phật, hay các ngôi chùa mang mái vòm lá tre, gạch đất nung, ngói mũi hài…

Đại diện chủ đầu tư dự án bày tỏ tin rằng, từ Am Tiên, Thanh Hóa sẽ có thêm một biểu tượng mới để vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Toàn bộ dự án Huyền tích Am Tiên sẽ được hoàn thiện trong khoảng thời gian từ năm 2027 - 2030. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ đưa tuyến cáp treo vào vận hành vào năm 2027. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục triển khai song song, hướng tới cán đích đồng loạt vào năm 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long gửi lời chúc mừng việc tổ chức động thổ dự án tại Quần thể khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, Dự án quần thể khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên là dự án thương mại kết hợp du lịch tâm linh và văn hóa. Đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và người dân vùng dự án tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, cơ bản nhất để dự án hoàn thành tốt, đạt được tiến độ như đặt ra...