Hàng không - Du lịch

Google News

Khách đến TPHCM ngày Tết Tây được chào đón bằng Tết Việt

Anh Nhàn
TPO - TPHCM chào đón những vị khách đầu tiên "xông đất" năm 2026 với vòng hoa, quà tặng và các hoạt động văn hóa đậm chất Tết Việt tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sáng nay (1/1), TPHCM tổ chức lễ đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Có hai chuyến bay quốc tế được chọn xông đất trong dịp đầu năm. Chuyến đầu tiên từ Đức đáp xuống Tân Sơn Nhất lúc 6h35, mang số hiệu VN30 của hãng hàng không Vietnam Airlines. Sau đó 45 phút, chuyến bay từ Qatar mang số hiệu QR974 của hãng hàng không Qatar Airways tiếp tục tới TPHCM, hạ cánh lúc 7h15.

4cfdb0c84a19c5479c08.jpg
Du khách bất ngờ khi được tặng nón lá Việt Nam ngay tại sân bay.

Trên chuyến bay VN30, bà Lydia (du khách đến từ Hà Lan) - là một trong những hành khách may mắn được lãnh đạo TPHCM trực tiếp tặng hoa và quà lưu niệm. Vị khách ngoại nói rằng bản thân bà rất bất ngờ trước sự tiếp đón nồng hậu.

“Đây là lần đầu tiên tôi được chào đón bằng các hoạt động văn hóa truyền thống ngay khi vừa hạ cánh. Không khí rất gần gũi và thân thiện”, bà Lydia bày tỏ.

Cũng như bà Lydia, nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự bất ngờ và ấm áp khi được tiếp đón sau chuyến bay dài, với những hình ảnh đậm chất Tết cổ truyền Việt Nam.

Ngay khi hạ cánh, du khách được trải nghiệm không khí năm mới với tiểu cảnh Chợ Bến Thành, hoa mai vàng, hoa cúc rực rỡ cùng các hoạt động thưởng thức trà đạo, bánh mứt, xem ông đồ viết thư pháp, nặn tò he...

Cùng với đó, du khách được giới thiệu các quầy thông tin du lịch với tour tuyến nội đô, hộ chiếu ẩm thực, quà lưu niệm văn hóa cùng chương trình ưu đãi và phiếu giảm giá từ các hãng hàng không và doanh nghiệp. Sự kiện được kỳ vọng để lại ấn tượng sâu sắc và thúc đẩy du lịch TPHCM trở thành điểm đến hàng đầu trong năm 2026.

4e984cabb67a3924606b.jpg
"Ông đồ" viết thư pháp ngay tại sân bay đậm chất Tết cổ truyền Việt Nam để lại nhiều ấn tượng với du khách.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - nhấn mạnh lễ đón đoàn khách du lịch đến TPHCM đầu năm 2026 không chỉ là hoạt động chào mừng những vị khách xông đất đầu tiên, mà còn mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm du lịch Việt Nam bùng nổ và thành công.

"Với vị thế của một siêu đô thị năng động, trẻ trung và giàu bản sắc, TPHCM cam kết không ngừng nâng cao chất lượng điểm đến, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện và sáng tạo.

Chúng tôi kỳ vọng mỗi du khách khi đặt chân đến TPHCM sẽ cảm nhận được sự giao hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và nhịp sống đô thị hiện đại, từ đó lan tỏa những trải nghiệm tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch của thành phố và cả nước trong năm 2026", ông Bình nói.

Anh Nhàn
