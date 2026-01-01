Đà Nẵng dự kiến đón hơn 800 chuyến bay dịp Tết Dương lịch

TPO - Dịp Tết Dương lịch năm nay, Đà Nẵng đón hơn 800 chuyến bay, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó gần một nửa là chuyến bay quốc tế.
Sáng nay (1/1), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) thành phố
Đà Nẵng đã tổ chức chào đón những du khách đầu tiên tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Tại ga đến quốc tế, chuyến bay từ Manila (Philippines) đã “xông đất” thành phố ngày đầu năm mới. Các du khách được chào đón bằng các tiết mục nghệ thuật sôi động, chụp ảnh check-in và tặng thiệp, quà tặng lưu niệm chúc mừng năm mới. Ảnh: Thanh Hiền.
Các du khách chia sẻ rất bất ngờ và hạnh phúc khi được chào đón nồng nhiệt ngay tại sân bay. Điều đó thể hiện sự chu đáo, mến khách của thành phố Đà Nẵng.
Sau chuyến bay này, sân bay Đà Nẵng tiếp tục đón 7 chuyến bay quốc tế đến từ Incheon, Busan, Băng Cốc, Đài Bắc - Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông - Trung Quốc, Kuala Lumpur và Singapore với khoảng 1.200 du khách. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch thành phố.
Trong khi đó, tại ga quốc nội, chuyến bay từ Hà Nội hạ cánh đầu tiên với 170 hành khách.
3 du khách may mắn nhất trong ngày đầu năm mới được nhận quà và hoa chúc mừng. Thông điệp “Happy New Year 2026 - Welcome to Da Nang” lan tỏa trong không gian rộn ràng của trống LED và các tiết mục nghệ thuật, nối tiếp bằng những khung hình kỷ niệm tại khu check-in, trải nghiệm booth “360° Welcome Danang” chụp ảnh lấy liền và ly cà phê Đà Nẵng ấm áp mở đầu hành trình, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, hiếu khách và tràn năng lượng ngay từ phút giây đầu năm 2026.
Sở VH,TT&DL cho hay, năm 2025, lĩnh vực hàng không tại Đà Nẵng ghi nhận tăng trưởng hai con số với tổng số chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai ước đạt hơn 48.000 chuyến, tăng 12,4% so với năm ngoái. Trong đó, số chuyến bay quốc tế đạt hơn 20.200 chuyến. Tần suất khai thác bình quân đạt 132 chuyến bay/ngày, gồm 76 chuyến nội địa/ngày và 56 chuyến quốc tế/ngày.
Trong dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 30/12/2025 đến 4/1/2026), tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng ước đạt 831 chuyến, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 464 chuyến bay nội và 367 chuyến quốc tế.
Cuối năm 2025, tạp chí du lịch quốc tế AFAR (Mỹ) công bố danh sách “26 điểm đến nên ghé thăm trong năm 2026”. Trong đó, Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách này.