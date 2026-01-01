Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Đà Nẵng dự kiến đón hơn 800 chuyến bay dịp Tết Dương lịch

Thanh Hiền

TPO - Dịp Tết Dương lịch năm nay, Đà Nẵng đón hơn 800 chuyến bay, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó gần một nửa là chuyến bay quốc tế.

Sáng nay (1/1), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chào đón những du khách đầu tiên tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

tp-sanbay1-1.jpg
Tại ga đến quốc tế, chuyến bay từ Manila (Philippines) đã “xông đất” thành phố ngày đầu năm mới. Các du khách được chào đón bằng các tiết mục nghệ thuật sôi động, chụp ảnh check-in và tặng thiệp, quà tặng lưu niệm chúc mừng năm mới. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-sanbay1-2.jpg
Các du khách chia sẻ rất bất ngờ và hạnh phúc khi được chào đón nồng nhiệt ngay tại sân bay. Điều đó thể hiện sự chu đáo, mến khách của thành phố Đà Nẵng.
tp-sanbay.jpg
tp-dn.jpg
Sau chuyến bay này, sân bay Đà Nẵng tiếp tục đón 7 chuyến bay quốc tế đến từ Incheon, Busan, Băng Cốc, Đài Bắc - Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông - Trung Quốc, Kuala Lumpur và Singapore với khoảng 1.200 du khách. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch thành phố.
sanbay11-1.jpg
Trong khi đó, tại ga quốc nội, chuyến bay từ Hà Nội hạ cánh đầu tiên với 170 hành khách.
sanbay11-2.jpg
3 du khách may mắn nhất trong ngày đầu năm mới được nhận quà và hoa chúc mừng. Thông điệp “Happy New Year 2026 - Welcome to Da Nang” lan tỏa trong không gian rộn ràng của trống LED và các tiết mục nghệ thuật, nối tiếp bằng những khung hình kỷ niệm tại khu check-in, trải nghiệm booth “360° Welcome Danang” chụp ảnh lấy liền và ly cà phê Đà Nẵng ấm áp mở đầu hành trình, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, hiếu khách và tràn năng lượng ngay từ phút giây đầu năm 2026.
dn-1.jpg
Sở VH,TT&DL cho hay, năm 2025, lĩnh vực hàng không tại Đà Nẵng ghi nhận tăng trưởng hai con số với tổng số chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai ước đạt hơn 48.000 chuyến, tăng 12,4% so với năm ngoái. Trong đó, số chuyến bay quốc tế đạt hơn 20.200 chuyến. Tần suất khai thác bình quân đạt 132 chuyến bay/ngày, gồm 76 chuyến nội địa/ngày và 56 chuyến quốc tế/ngày.
tp-sanbaydn-2.jpg
Trong dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 30/12/2025 đến 4/1/2026), tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng ước đạt 831 chuyến, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 464 chuyến bay nội và 367 chuyến quốc tế.
dn-2.jpg
Cuối năm 2025, tạp chí du lịch quốc tế AFAR (Mỹ) công bố danh sách “26 điểm đến nên ghé thăm trong năm 2026”. Trong đó, Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách này.
Thanh Hiền
#Chuyến bay quốc tế #sân bay Đà Nẵng #du khách #Đà Nẵng #năm mới #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục