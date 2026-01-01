Đà Nẵng dự kiến đón hơn 800 chuyến bay dịp Tết Dương lịch

TPO - Dịp Tết Dương lịch năm nay, Đà Nẵng đón hơn 800 chuyến bay, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó gần một nửa là chuyến bay quốc tế.