Đoàn khách Pháp trải nghiệm du lịch sông nước đầu năm

TPO - Ngày 1/1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Vĩnh Long tổ chức chương trình quảng bá du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 và chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Vĩnh Long năm mới.
Năm 2025, Vĩnh Long đón gần 9,5 triệu lượt khách, tăng hơn 13% so với cùng kỳ, khách quốc tế đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng gần 72% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so cùng kỳ năm trước.
Ngành du lịch Vĩnh Long hướng đến phát triển du lịch gắn với việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, du lịch mang lại sinh kế bền vững cho cộng đồng và mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, xanh và bền vững.
Biểu diễn nhạc cụ dân tộc chào đón du khách.
Du khách tại khu vườn gốm đỏ bên bờ sông Cổ Chiên.
Trong khuôn khổ chương trình, ngoài không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch, ẩm thực của địa phương, còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu nghề truyền thống tiêu biểu. Qua đó lan tỏa giá trị di sản văn hóa và khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, không gian “Bếp xưa” được tái hiện gợi nhắc những giá trị gia đình, ký ức văn hóa gắn liền với đời sống người Việt, với tình đất, tình người Vĩnh Long.