Đoàn khách Pháp trải nghiệm du lịch sông nước đầu năm

Trong khuôn khổ chương trình, ngoài không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch, ẩm thực của địa phương, còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu nghề truyền thống tiêu biểu. Qua đó lan tỏa giá trị di sản văn hóa và khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, không gian “Bếp xưa” được tái hiện gợi nhắc những giá trị gia đình, ký ức văn hóa gắn liền với đời sống người Việt, với tình đất, tình người Vĩnh Long.