Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Vĩnh Long:

Đoàn khách Pháp trải nghiệm du lịch sông nước đầu năm

Cảnh Kỳ

TPO - Ngày 1/1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Vĩnh Long tổ chức chương trình quảng bá du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 và chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Vĩnh Long năm mới.

tp-vl-7.jpg
Đoàn khách đến từ Pháp cập cảng hành khách Vĩnh Long.
tp-vl-6.jpg
tp-vl-8.jpg
tp-vl-9.jpg
Năm 2025, Vĩnh Long đón gần 9,5 triệu lượt khách, tăng hơn 13% so với cùng kỳ, khách quốc tế đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng gần 72% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so cùng kỳ năm trước.
tp-vl-5.jpg
Điểm nhấn của chương trình là khai mạc không gian quảng bá du lịch, gắn với hoạt động chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Vĩnh Long trong năm mới 2026. Sự kiện mang thông điệp về một điểm đến giàu bản sắc văn hóa, thân thiện với môi trường, không ngừng đổi mới để phát triển bền vững.
tp-vl.jpg
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Vĩnh Long - cho biết, tiếp tục phát huy thành quả đạt được, Vĩnh Long xây dựng điểm đến cho du khách quốc tế với một Vĩnh Long - miền đất hội tụ, điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng.
tp-vl-4.jpg
Việc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Vĩnh Long trong năm mới với kỳ vọng cả năm du lịch đầy khởi sắc, với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh.
tp-vl-12.jpg
Lãnh đạo tỉnh, sở ngành Vĩnh Long tặng quà đoàn khách quốc tế đầu tiên đến với tỉnh năm 2026.
tp-vl-2.jpg
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Vĩnh Long cho biết, tỉnh mong muốn kết nối, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp, đối tác quốc tế, cùng chung tay xây dựng ngành du lịch phát triển lâu dài, có trách nhiệm.
tp-vl-15.jpg
tp-vl-14.jpg
Ngành du lịch Vĩnh Long hướng đến phát triển du lịch gắn với việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, du lịch mang lại sinh kế bền vững cho cộng đồng và mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, xanh và bền vững.
tp-vl-13.jpg
Du khách quốc tế tại không gian "Bếp xưa".
tp-vl-10.jpg
tp-vl-11.jpg
Biểu diễn nhạc cụ dân tộc chào đón du khách.
tp-vl1.jpg
tp-vl2.jpg
Du khách tại khu vườn gốm đỏ bên bờ sông Cổ Chiên.
tp-vl-3.jpg
Nghi thức trồng cây xanh﻿ được chọn để khai mạc chương trình thể hiện cam kết phát triển du lịch Vĩnh Long xanh hơn, bền vững.
vl-16.jpg

Trong khuôn khổ chương trình, ngoài không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch, ẩm thực của địa phương, còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu nghề truyền thống tiêu biểu. Qua đó lan tỏa giá trị di sản văn hóa và khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, không gian “Bếp xưa” được tái hiện gợi nhắc những giá trị gia đình, ký ức văn hóa gắn liền với đời sống người Việt, với tình đất, tình người Vĩnh Long.

Cảnh Kỳ
#Đón đoàn khách quốc tế đầu tiên của năm #Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh #Vĩnh Long #du lịch quốc tế #bền vững #di sản #phát triển xanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục