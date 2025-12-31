Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định nhân sự ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Thành Vững tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 31/12, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

vl2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Trần Văn Lâu chúc mừng ông Nguyễn Thành Vững.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Nguyễn Thành Vững thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Tây Ninh, thôi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn, ông Nguyễn Thành Vững tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng với tập thể UBKT Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long - Nguyễn Thành Vững hứa, sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cùng tập thể UBKT Tỉnh ủy hoàn thành các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Trước đó, ngày 29/12, Tỉnh ủy Tây Ninh đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động ông Bùi Văn Nở - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra #Nguyễn Thành Vững #tỉnh ủy #nhân sự mới Vĩnh Long #nhân sự mới nhất #công tác cán bộ #Ban Bí thư chỉ định nhân sự

