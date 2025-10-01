Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ban Bí thư chỉ định Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ mới

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 họp phiên bế mạc. Sau 2 ngày làm việc, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định 13 đồng chí tham gia Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Phan Văn Hợp - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ mới gồm: Bà Nguyễn Thị Lan; ông Đoàn Ngọc Tiến, bà Lê Thị Thanh Hà, ông Trần Bình Phục.

bi-thu-dong-thap.jpg
Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2025 phát biểu trước Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Ngô Chí Cường bày tỏ, nhiệm vụ được giao là vinh dự, trách nhiệm to lớn trước Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết Đại hội khẳng định, qua 5 năm, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu đạt kết quả cao, đời sống Nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp với các chuẩn mực đặc trưng "nghĩa tình, năng động, sáng tạo".

anh-2-dai-hoi.jpg

Nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường của Nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đời sống người dân nâng cao, văn hoá - xã hội tiến bộ, quốc phòng, an ninh đảm bảo.

Các mục tiêu cụ thể được Đại hội đặt ra gồm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt từ 9%/năm, đến cuối nhiệm kỳ đạt 10% trở lên; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 33% so với GRDP; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 115 - 120 triệu đồng.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có 16 Ủy viên Ban Thường vụ.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

anh-1-dai-hoi.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết và chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới.
Hòa Hội
#Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đồng Tháp 2025-2030 #Ban Bí thư Trung ương Đảng Đồng Tháp #Đại hội Đảng bộ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 #Ngô Chí Cường Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp #Phát triển kinh tế xanh Đồng Tháp #Chỉ tiêu tăng trưởng GRDP Đồng Tháp #Nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp #Hệ thống chính trị Đồng Tháp vững mạnh #Văn hóa Đồng Tháp năng động sáng tạo #Chính sách phát triển kinh tế Đồng Tháp 2030

Xem thêm

Cùng chuyên mục