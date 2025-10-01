Ban Bí thư chỉ định Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ mới

TPO - Chiều 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 họp phiên bế mạc. Sau 2 ngày làm việc, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định 13 đồng chí tham gia Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Phan Văn Hợp - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ mới gồm: Bà Nguyễn Thị Lan; ông Đoàn Ngọc Tiến, bà Lê Thị Thanh Hà, ông Trần Bình Phục.

Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2025 phát biểu trước Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Ngô Chí Cường bày tỏ, nhiệm vụ được giao là vinh dự, trách nhiệm to lớn trước Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết Đại hội khẳng định, qua 5 năm, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu đạt kết quả cao, đời sống Nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp với các chuẩn mực đặc trưng "nghĩa tình, năng động, sáng tạo".

Nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường của Nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đời sống người dân nâng cao, văn hoá - xã hội tiến bộ, quốc phòng, an ninh đảm bảo.

Các mục tiêu cụ thể được Đại hội đặt ra gồm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt từ 9%/năm, đến cuối nhiệm kỳ đạt 10% trở lên; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 33% so với GRDP; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 115 - 120 triệu đồng.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có 16 Ủy viên Ban Thường vụ.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.