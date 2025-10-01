Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Hòa Hội
TPO - Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sáng 1/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã công bố quyết định của Bộ chính trị về việc phân công, chỉ định nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

bi-thu-2.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao quyết định của Bộ chính trị chỉ định ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bộ Chính trị còn chỉ định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Bà Nguyễn Hải Trâm (Phó Bí thư Thường trực), ông Trần Trí Quang, bà Châu Thị Mỹ Phương và ông Phan Văn Thắng.

Bộ Chính trị cũng quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 53 người, Ban thường vụ 16 người.

Đối với ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới và sẽ công bố tại đơn vị mới.

bi-thu-4.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội.

Ông Ngô Chí Cường sinh năm 1967, quê quán tỉnh Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân hành chính học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

bi-thu-tinh-uy-dong-thap.jpg
Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Cường trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh Trà Vinh (cũ) như: Phó trưởng Ban, Phó trưởng Ban thường trực và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tháng 5/2012 - 4/2014, ông Cường làm Bí thư Thành ủy Trà Vinh; sau đó, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh.

Tháng 10/2022, ông Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi hợp nhất tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre, ông Ngô Chí Cường được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Hòa Hội
#Đồng Tháp #đại hội #nhiệm kỳ 2025 - 2030 #Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp #Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

