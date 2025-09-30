Đồng Tháp hướng tới vị thế phát triển hàng đầu của vùng ĐBSCL

TPO - Tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

6 khâu đột phá phát triển kinh tế, xã hội

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho trên 120.700 đảng viên trong tỉnh.

Trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị tại Đại hội, ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh có 17/23 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt hơn 5,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm - thuỷ sản, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Tháp tập trung thực hiện 6 khâu đột phá về phát triển kinh tế nông nghiệp; đầu tư hình thành sản phẩm chủ lực, vùng động lực; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính và xây dựng Đảng. Kết quả thực hiện đã tạo sự chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Nông nghiệp được chú trọng đầu tư, có bước phát triển nhanh, thay đổi mạnh mẽ tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Các ngành hàng chủ lực (lúa gạo, trái cây, cá tra, hoa kiểng) tăng trưởng tốt, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, mở rộng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp và thu nhập người nông dân.

Cũng theo ông Quang, doanh nghiệp và phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng vai trò động lực quan trọng phát triển kinh tế. Số lượng doanh nghiệp được thành lập mới trong nhiệm kỳ qua tăng 1,27 lần so với nhiệm kỳ trước đó. Hoạt động khởi nghiệp được tỉnh chú trọng, với nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long.

Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn ngày càng hoàn thiện. Hạ tầng giao thông phát triển khá, tạo nền tảng kết nối liên vùng với TPHCM, Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng, như cầu Rạch Miễu 2, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, An Hữu - Cao Lãnh, Mỹ An - Cao Lãnh; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh, đường huyện, giao thông nông thôn...

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Phấn đấu thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh

Về mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Trần Trí Quang cho biết, tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường của Nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với mục tiêu trên, tỉnh Đồng Tháp xác định 5 khâu đột phá chiến lược, trong đó phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, để tỉnh Đồng Tháp trở thành trung tâm trung chuyển của tiểu vùng Mekong. Ưu tiên triển khai các công trình giao thông trọng điểm, kết nối giữa TPHCM với Đồng bằng sông Cửu Long, khơi thông kết nối vùng để thu hút nhà đầu tư chiến lược tạo động lực phát triển.

Cầu Rạch Miễu 2 nối Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp cũng xác định, nhiệm kỳ tới sẽ đột phá phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến, chuỗi giá trị và thị trường xuất khẩu. Phát triển công nghiệp nhanh, theo hướng hiện đại, bền vững, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu. Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu. Thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng cao.

Đi kèm với đó, Đồng Tháp cũng tiếp tục đặt mục tiêu tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp, y tế, giáo dục, logistics, công nghệ chế biến... Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan trong hệ thống chính trị, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi cho sự phát triển.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ kéo dài tới hết ngày 1/10.