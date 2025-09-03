Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đồng Tháp thúc tiến độ các công trình mừng Đại hội Đảng

Hòa Hội
TPO - Ngày 3/9, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Lê Quốc Phong kiểm tra các công trình đầu tư công trên địa bàn. Tại buổi kiểm tra, ông Phong yêu cầu, các đơn vị liên quan khẩn trương thi công để sớm hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Lê Quốc Phong đã đến kiểm tra dự án Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở phường Mỹ Trà. Dự án có diện tích hơn 23.100m2, hiện hoàn thành nhà lưu niệm, nhà truyền thống, biểu tượng hòa bình, các hạng mục cải tạo và hạng mục phụ.

img-9598-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tại Dự án Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng. Ảnh: N. Ánh

Tiếp đó, ông Lê Quốc Phong khảo sát dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc ở phường Cao Lãnh.

Ông Phong yêu cầu, các sở ngành, địa phương, nhà thầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt với các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới phải sớm hoàn thành. Riêng Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc phải hoàn thiện đồng bộ trong tháng 9 này.

img-9688.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp kiểm tra dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Đối với dự án Xây dựng công trình phục vụ thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp, hiện tiến độ các phần việc đạt hơn 99%.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu, các đơn vị thi công điều chỉnh lại các cửa kính và mặt sàn đảm bảo tính an toàn, hợp lý và thẩm mỹ; đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm thực hành khoa học và giáo dục STEM. Tỉnh Đoàn Đồng Tháp được giao lên phương án khai thác hiệu quả công trình này.

Hòa Hội
