2 xe mô tô va chạm ở Đồng Tháp, 1 người tử vong

TPO - Sau cú va chạm với xe mô tô băng qua đường, nam thanh niên ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Ngày 2/9, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 1/9, xe mô tô biển số 63C1-460.88 do anh T.M.L. (sinh năm 1987, ngụ phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 50 theo hướng từ Quảng trường Hùng Vương về ngã 4 Đinh Bộ Lĩnh - Quốc lộ 50.

Khi xe lưu thông đến km81+430 Quốc lộ 50 (thuộc khu phố 4, phường Mỹ Phong) thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 63F5-6659 do ông Lưu Hoàng T. (sinh năm 1963, ngụ cùng địa phương) điều khiển đang qua đường.

Sau cú va chạm, anh L. ngã xuống đường bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.