Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

2 xe mô tô va chạm ở Đồng Tháp, 1 người tử vong

H. Bằng - Dương Nguyện
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau cú va chạm với xe mô tô băng qua đường, nam thanh niên ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Ngày 2/9, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 1/9, xe mô tô biển số 63C1-460.88 do anh T.M.L. (sinh năm 1987, ngụ phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 50 theo hướng từ Quảng trường Hùng Vương về ngã 4 Đinh Bộ Lĩnh - Quốc lộ 50.

Khi xe lưu thông đến km81+430 Quốc lộ 50 (thuộc khu phố 4, phường Mỹ Phong) thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 63F5-6659 do ông Lưu Hoàng T. (sinh năm 1963, ngụ cùng địa phương) điều khiển đang qua đường.

Sau cú va chạm, anh L. ngã xuống đường bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

H. Bằng - Dương Nguyện
#Đồng Tháp #tại nạn giao thông #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục