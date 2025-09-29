Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Triển lãm Hành trình khát vọng chào mừng Đại hội Đảng tỉnh Đồng Tháp

Hòa Hội - Tuấn Minh

Ngày 29/8, Triển lãm Đồng Tháp - Hành trình khát vọng chính thức khai mạc, sự kiện để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Triển lãm diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh) và Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp (phường Mỹ Tho).

z7061544767207-3853ba9b1f663d2613a1f59d6567cf42.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cắt băng khai mạc triển lãm.

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, triển lãm thể hiện những thành tựu nổi bật của tỉnh theo 5 chuyên đề, bố trí cùng với hoạt động trang trí khánh tiết tại khu vực tổ chức Đại hội Đảng (diễn ra ngày 30/9 - 1/10).

Tại Quảng trường Hùng Vương, triển lãm có hình ảnh, tư liệu, mô hình hóa các thành tựu nổi bật trong 5 chuyên đề, cùng với các tiểu cảnh, trưng bày sản phẩm OCOP…

Ngoài 2 điểm chính trên, tỉnh Đồng Tháp còn tổ chức thêm các điểm triển lãm phụ tại trung tâm một số đô thị lớn của tỉnh, như: Phường Mỹ Tho, phường Cao Lãnh, phường Sa Đéc, phường Gò Công, phường Hồng Ngự. Đồng thời, bố trí trưng bày và tổ chức hoạt động tại các khu vực trung tâm ở các địa phương để phục vụ nhân dân tham quan.

Thời gian mở cửa các triển lãm từ ngày 29/9 đến ngày 5/10/2025.

Không gian triển lãm được bố trí thành các cụm chuyên đề, phản ánh toàn diện trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và những đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các hình thức trưng bày đa dạng bao gồm: Ảnh tư liệu, mô hình công trình trọng điểm, biểu đồ trực quan, video clip thành tựu, tiểu cảnh du lịch tiêu biểu. Tất cả cùng tái hiện một cách sinh động chặng đường nỗ lực, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Đặc biệt, tại triển lãm có bản đồ tỉnh Đồng Tháp được tạo nên từ hình ảnh 102 đơn vị hành chính cấp xã, gắn với các địa danh nổi tiếng - biểu tượng của tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của quê hương.

Ngoài ra, khu trưng bày sản phẩm OCOP, tiểu thủ công nghiệp và chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc như: Đờn ca tài tử, cải lương, xiếc, ảo thuật...

z7061545481417-2a789fed275cb5917c70ab04f9bb14ff.jpg

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong nhiệm kỳ qua, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Đồng Tháp đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định; nông nghiệp tiếp tục là trụ cột, công nghiệp - thương mại - du lịch có bước phát triển mới.

Văn hóa - xã hội tiến bộ rõ nét; giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại được mở rộng, nâng tầm vị thế tỉnh Đồng Tháp.

Đặc biệt, năm 2024, cả 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp đều vinh dự được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới - một dấu ấn quan trọng. Qua đó tạo nền tảng vững chắc để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới. Những thành tựu to lớn đó được thể hiện sinh động, rõ nét tại triển lãm lần này.

z7061545868348-a9381830fca20e735d8d7d4e732a3e6d.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham quan mô hình bản đồ tỉnh ghép từ ảnh 102 xã, phường.
Hòa Hội - Tuấn Minh
