Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh vào năm 2030

Hòa Hội

TPO - Phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Ngày 24/9, tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra trong 2 ngày (30/9 - 1/10).

Đại hội lấy chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

tp-2.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, đại hội có 450 đại biểu tham dự. Điểm mới so với các đại hội trước, Đại hội này không sử dụng tài liệu giấy, các đại biểu được trang bị phương tiện kỹ thuật, tài liệu được số hóa và cung cấp cho đại biểu qua ứng dụng phần mềm.

Điểm lại kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, bà Tuyến cho biết, tỉnh có 17/23 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt mục tiêu đặt ra, đặc biệt các chỉ tiêu về môi trường, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng. Tăng trưởng kinh tế địa phương (GRDP) bình quân 5 năm đạt hơn 5,5%, GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 85,5 triệu đồng/người.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Tháp tập trung thực hiện 6 khâu đột phá về phát triển kinh tế nông nghiệp; đầu tư hình thành sản phẩm chủ lực, vùng động lực; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính và xây dựng Đảng. Kết quả thực hiện đã tạo sự chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Ông Phạm Thế Vinh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Tháp cho biết, Đại hội xác định mục tiêu 5 năm tiếp theo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường của Nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tỉnh thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đời sống người dân nâng cao, văn hoá - xã hội tiến bộ, quốc phòng, an ninh đảm bảo.

Đại hội xác định 5 nhiệm vụ đột phá về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ. Đồng thời, đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

anh-1.jpg
Đại diện tỉnh Đồng Tháp thông tin, trả lời báo chí về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I sắp diễn ra. Ảnh: Hòa Hội

Trước đại hội, tỉnh Đồng Tháp phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội với chủ đề "30 ngày tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp"; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề Đồng Tháp - Hành trình khát vọng; Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội; khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội...

Hòa Hội
#Đồng Tháp phát triển công nghiệp #nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp #đại hội Đảng bộ Đồng Tháp #phát triển kinh tế Đồng Tháp #hạ tầng giao thông Đồng Tháp #nông thôn hiện đại Đồng Tháp #kỹ thuật số hóa tài liệu #phát triển nguồn nhân lực Đồng Tháp #đổi mới sáng tạo Đồng Tháp #vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Xem thêm

Cùng chuyên mục