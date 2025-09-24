Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh vào năm 2030

TPO - Phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Ngày 24/9, tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra trong 2 ngày (30/9 - 1/10).

Đại hội lấy chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, đại hội có 450 đại biểu tham dự. Điểm mới so với các đại hội trước, Đại hội này không sử dụng tài liệu giấy, các đại biểu được trang bị phương tiện kỹ thuật, tài liệu được số hóa và cung cấp cho đại biểu qua ứng dụng phần mềm.

Điểm lại kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, bà Tuyến cho biết, tỉnh có 17/23 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt mục tiêu đặt ra, đặc biệt các chỉ tiêu về môi trường, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng. Tăng trưởng kinh tế địa phương (GRDP) bình quân 5 năm đạt hơn 5,5%, GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 85,5 triệu đồng/người.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Tháp tập trung thực hiện 6 khâu đột phá về phát triển kinh tế nông nghiệp; đầu tư hình thành sản phẩm chủ lực, vùng động lực; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính và xây dựng Đảng. Kết quả thực hiện đã tạo sự chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Ông Phạm Thế Vinh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Tháp cho biết, Đại hội xác định mục tiêu 5 năm tiếp theo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường của Nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tỉnh thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đời sống người dân nâng cao, văn hoá - xã hội tiến bộ, quốc phòng, an ninh đảm bảo.

Đại hội xác định 5 nhiệm vụ đột phá về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ. Đồng thời, đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại diện tỉnh Đồng Tháp thông tin, trả lời báo chí về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I sắp diễn ra. Ảnh: Hòa Hội

Trước đại hội, tỉnh Đồng Tháp phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội với chủ đề "30 ngày tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp"; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề Đồng Tháp - Hành trình khát vọng; Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội; khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội...