Đồng Tháp hướng tới phát triển kinh tế xanh, kinh tế số

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, tỉnh cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từ không gian phát triển mới, tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Sáng 1/10, Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 20230 diễn ra phiên khai mạc. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; lãnh đạo các bộ ngành trung ương, tỉnh Đồng Tháp, cùng 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 120.000 đảng viên toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, kết quả đạt được nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng, động lực to lớn để tỉnh Đồng Tháp vững bước trong giai đoạn phát triển mới; thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, tỉnh thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030 với những yêu cầu mới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, là kim chỉ nam để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và trong xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho rằng, Đồng Tháp cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từ không gian phát triển mới để tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, chú trọng phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, hạ tầng logistics xuyên biên giới, đa phương thức.

Ngoài ra, theo ông Nghĩa, tỉnh Đồng Tháp cần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái, hiện đại, bền vững, đa giá trị, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung. Phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hiện đại, bền vững, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Ngoài ra, đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho biết, nhiệm kỳ qua chịu nhiều tác động tiêu cực, như dịch COVID - 19, thiên tai... Dù vậy, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang trước đây, đã tập trung lãnh đạo hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra. Quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư...

Cùng đó, theo ông Lê Quốc Phong, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực; sự nghiệp giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện…

Ông Lê Quốc Phong cho rằng, những thành quả đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, đặc biệt sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. “Đây là tiền đề, cơ sở quan trọng để chúng ta tự tin bước vào nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng bộ sau hợp nhất với nhiều yêu cầu, đòi hỏi và kỳ vọng lớn lao cho sự phát triển của Đồng Tháp”, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Theo ông Lê Quốc Phong, khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, bộ máy, cùng với sự thành lập tỉnh Đồng Tháp mới, chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động.

Từ mô hình mới, không gian mới, Đồng Tháp đang dần hình thành các động lực mới và khai mở nhiều nguồn lực mới. Cùng với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025- 2030 ra mắt đại hội.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Bà Nguyễn Hải Trâm (Phó Bí thư Thường trực), ông Trần Trí Quang, bà Châu Thị Mỹ Phương và ông Phan Văn Thắng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 53 đồng chí. Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 16 đồng chí.

Quang cảnh Đại hội.