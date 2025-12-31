Yêu cầu cấp thiết về triển khai công tác đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Đây là hoạt động thường niên của Bộ Ngoại giao nhằm tri ân sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan báo chí, phóng viên và các ban, bộ, ngành trong công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại cũng như định hướng công tác phối hợp trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Như Ý

Trong không khí phấn khởi hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và chào đón năm mới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của thời điểm hiện nay, khi đất nước đang đứng trước cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới. Điểm lại bức tranh toàn cảnh tình hình thế giới và công tác đối ngoại trong năm qua, Bộ trưởng nhận định, dù tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh gay gắt, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn.

Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại của Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, bám sát đường lối đối ngoại của Đảng với 3 trụ cột toàn diện: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển và không ngừng nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Bộ trưởng cũng khẳng định công tác tổ chức, bộ máy của ngành Ngoại giao đã được triển khai bài bản, giúp nâng cao năng lực tham mưu và phối hợp tổ chức tốt thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về định hướng thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh đất nước đang đứng trước “Kỷ nguyên vươn mình” với những mục tiêu phát triển to lớn, đòi hỏi mức tăng trưởng cao, bứt phá và hội nhập quốc tế toàn diện ở tầm cao mới. Để hiện thực hóa khát vọng và các mục tiêu này, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò “tiên phong”, “nòng cốt” của ngành Ngoại giao trong việc kiến tạo và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp để đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đặc biệt, với việc lần đầu tiên đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là “nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” cùng với quốc phòng và an ninh trong các văn kiện chiến lược của Đảng, Bộ trưởng khẳng định nhiệm vụ này đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc triển khai công tác đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung gửi lời tri ân và bày tỏ trân trọng trước sự hỗ trợ và phối hợp hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí trong năm qua. Bộ trưởng khẳng định trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Bộ trưởng đặc biệt đánh giá cao đội ngũ những người làm báo và thông tin đối ngoại đã chủ động trong việc truyền tải thông điệp, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; nhạy bén trong việc cung cấp, tổng hợp, phân tích những thông tin, diễn biến mới của tình hình quốc tế và đấu tranh hiệu quả với các luận điệu sai trái.

Trước những yêu cầu mới của công tác đối ngoại, Bộ trưởng mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.