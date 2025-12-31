Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng

TPO - Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Thành ủy Hải Phòng và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 30/12, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ thành phố. Dự hội nghị có ông Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Vũ Hồng Hiên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy Hải Phòng và thôi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều động, chỉ định ông Vũ Hồng Hiên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Bí thư quyết định về việc ông Nguyễn Anh Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình và thôi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Thành ủy Hải Phòng và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương và ông Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng tân Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình và Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng ông Vũ Hồng Hiên và ông Nguyễn Anh Tuấn được phân công nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời nhấn mạnh, việc phân công, điều động này là thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhưng cũng đồng thời nhằm tạo điều kiện, môi trường công tác để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị ông Nguyễn Anh Tuấn chủ động nắm tình hình, sớm làm quen với địa bàn, cơ sở, phong cách làm việc và sinh hoạt của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố. Đây là điều kiện cơ bản tạo nền tảng quan trọng để phối hợp công tác hiệu quả.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, cần phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ cương.

Kiện toàn hệ thống Ủy ban Kiểm tra các cấp một cách đồng bộ, toàn diện, không chỉ ở cơ quan UBKT Thành ủy mà trong toàn hệ thống. Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, phòng ngừa là chính; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm minh, đúng quy định, có lý, có tình các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.