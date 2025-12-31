10 sự kiện nổi bật năm 2025

Năm 2025 chứng kiến quyết sách lịch sử với tầm nhìn chiến lược 100 năm về sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Từ 64 tỉnh, thành phố, sau sắp xếp, cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, không còn cấp huyện, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 xuống 3.321.

Ở Trung ương, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy cũng được triển khai quyết liệt với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”. Sau sắp xếp, Chính phủ khóa XV còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5) và 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3); Quốc hội, các cơ quan Đảng và Mặt trận Tổ quốc cũng được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược…, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân.

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị được sắp xếp, tinh gọn và tái cấu trúc, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ có ý nghĩa về kiện toàn tổ chức, mà còn đặt nền móng tư duy phát triển mới. Đến giữa tháng 10/2025, tất cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức xong đại hội, công tác nhân sự được thực hiện đúng quy định.

Sau khi các tỉnh, thành phố tổ chức thành công đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai nhiều quyết định về công tác cán bộ thực hiện chủ trương bố trí 100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương. Chủ trương này cũng được triển khai với chức danh chủ tịch UBND tỉnh.

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thời gian qua, Đảng đã ban hành các nghị quyết chiến lược để phát triển khoa học-công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm an ninh năng lượng…

Cùng với đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành những chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: miễn giảm học phí, viện phí, xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, xóa nhà tạm…

Năm 2025, người dân cả nước hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 80 năm Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025). Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sáng 30/4 tại TPHCM được tổ chức trọng thể, thành công tốt đẹp, khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Bốn tháng sau, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội, Đại lễ Quốc khánh 2/9 được tổ chức trang nghiêm, rực rỡ, thấm đẫm niềm tự hào dân tộc. Lễ kỷ niệm với sự tham gia của 40.000 quân nhân và các tầng lớp nhân dân, cùng hệ thống radar, xe tăng, UAV, pháo binh hiện đại…

Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân”.

Năm 2025 được đánh giá là một trong những năm bất ổn nhất của thế giới kể từ sau đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh ấy, giá trị chiến lược của Việt Nam tiếp tục được duy trì và nâng cao, thể hiện qua hoạt động đối ngoại sôi động và sự gia tăng quan tâm, hợp tác của các nước lớn.

Trong năm, Việt Nam thiết lập và nâng cấp khuôn khổ quan hệ với 17 quốc gia. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược trở lên với cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) và hầu hết các nước ASEAN quan trọng.

Lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam triển khai 75 hoạt động đối ngoại, đón 22 đoàn cấp cao trong năm qua, ký kết hơn 330 văn kiện hợp tác.

Sự chủ động, tích cực tham gia và đóng góp xây dựng luật chơi quốc tế như định hướng của Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” thể hiện rõ nét qua việc Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng của LHQ, Hội nghị P4G, Diễn đàn Tương lai ASEAN, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu, cũng như việc Việt Nam tiếp tục được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu cao.

Năm 2025 khắc họa rõ nét tinh thần tiên phong, xung kích của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, việc khó, gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thanh niên đã thể hiện là lực lượng tiên phong - lao vào việc mới, việc khó, với đôi tay sẵn sàng, đôi chân không ngừng bước và trái tim hướng về cộng đồng.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, hơn 11,3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, triển khai gần 24.000 công trình với tổng trị giá hơn 310 tỷ đồng. Tuổi trẻ cả nước hỗ trợ xóa gần 3.200 nhà tạm, trồng hơn 8,3 triệu cây xanh, góp sức xây dựng nông thôn mới và cải thiện hạ tầng dân sinh…

Trước yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính, gần nửa triệu tình nguyện viên trong hơn 25.400 đội hình đã hỗ trợ chính quyền cơ sở, giúp hơn 4,1 triệu lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Phong trào “Bình dân học vụ số” trở thành điểm sáng khi 100% xã, phường đều có đội hình thanh niên phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ hơn 7,1 triệu lượt người dân.

Màu áo xanh tình nguyện còn ghi dấu ấn khi hỗ trợ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Hàng nghìn đội hình xung kích tại chỗ đã không quản ngại hiểm nguy, dầm mình trong mưa lũ để đưa người đi sơ tán, gia cố nhà cửa, khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống…

Tăng trưởng GDP cả năm dự kiến vượt 8%, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới. Quy mô GDP lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD, ước đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 toàn cầu. Thu nhập bình quân đầu người tiến gần ngưỡng 5.000 USD.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt là việc Mỹ áp dụng các biện pháp thuế đối ứng trên diện rộng, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn ghi nhận kết quả kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước vượt 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, với mức xuất siêu hơn 21 tỷ USD.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi vốn FDI đăng ký đạt khoảng 42-45 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; vốn giải ngân ước 23-25 tỷ USD.

Song song với đó, giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, góp phần kích hoạt các động lực tăng trưởng mới. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 2,47 triệu tỷ đồng, vượt hơn 25% dự toán. Kết quả đạt được tạo đà cho giai đoạn tăng trưởng GDP 2 con số.

Năm 2025 chứng kiến sự đồng loạt khởi công hoặc khánh thành của 564 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân chiếm khoảng 75%. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; là bước đi có ý nghĩa chiến lược, không chỉ kích thích tăng trưởng ngắn hạn mà còn định hình không gian phát triển kinh tế trong nhiều thập kỷ tới.

Trong lĩnh vực giao thông, cả nước đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc, 325 km nút giao và đường dẫn vượt mục tiêu 3.000 km theo kế hoạch 5 năm.

Tính chung giai đoạn 2021-2025, cả nước hoàn thành, thông xe 2.025 km đường cao tốc, gần gấp đôi tổng số kilomet cao tốc của 20 năm trước đó, đặc biệt hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Nhiều cảng hàng không được nâng cấp, mở rộng như Nội Bài, Tân Sơn Nhất; Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành và đón chuyến bay đầu tiên. Sau nhiều vướng mắc, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 hiện đại cũng được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Khánh thành Trung tâm triển lãm Việt Nam quy mô Top 10 thế giới. Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới. Đây cũng là nơi diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước: 80 năm hành trình độc lập – tự do – hạnh phúc, đón hơn 10 triệu lượt khách tham quan sau 19 ngày mở cửa.

Công nghiệp văn hóa Việt Nam đã bước sang một dư địa phát triển mới, tạo dấu ấn rõ rệt trong đời sống xã hội. Chuỗi concert quy mô lớn liên tục “cháy vé” không còn là hiện tượng đơn lẻ. Điều này có nghĩa là thị trường trong nước đã ngày càng chuyên nghiệp hơn trong năng lực biểu diễn, tổ chức sản xuất và cả khả năng huy động khán giả.

Việt Nam đang dần trở thành nơi sản sinh những sản phẩm giải trí đủ sức tạo hiệu ứng khu vực.

Điện ảnh Việt cũng ghi nhận bước chuyển mạnh về quy mô và tham vọng. Doanh thu toàn thị trường chạm mốc 6.000 tỷ đồng, trong đó xuất hiện những bộ phim vượt ngưỡng 700 tỷ đồng.

Dòng chảy này mở ra kỳ vọng về một nền công nghiệp điện ảnh vận hành theo logic thị trường, thay vì trông chờ vào yếu tố may rủi.

Trong bức tranh đó, Hoa hậu Việt Nam 2024 với hệ giá trị Sắc đẹp - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến tiếp tục tạo hiệu ứng xã hội bền bỉ.

Cuộc thi không chỉ dừng ở việc tìm kiếm nhan sắc, mà trở thành một nền tảng lan tỏa chuẩn mực thẩm mỹ, tri thức và trách nhiệm cộng đồng, góp phần định hình hình ảnh người trẻ trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong xã hội.

Các đại nhạc hội và concert quy mô lớn như 8Wonder do Vinpearl tổ chức , thu hút hàng trăm ngàn khán giả, đã khẳng định năng lực tổ chức biểu diễn của VIệt Nam, trở thành nhịp cầu nối đưa thế giới về Việt Nam và đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Năm 2025 là một năm có diễn biến thiên tai cực kỳ dị thường và khốc liệt, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, trên diện tích kéo dài hơn 3/4 đất nước, từ miền Bắc vào tới Bình Thuận (cũ). Nhiều địa phương hứng chịu bão chồng bão, lũ chồng lũ.

Biển Đông ghi nhận 22 cơn bão/áp thấp nhiệt đới (15 bão, 7 áp thấp nhiệt đới), trở thành năm có số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất từ khi có số liệu quan trắc (từ năm 1961). Trong đó nhiều cơn bão rất mạnh, trái quy luật, dị thường đổ bộ vào đất liền như bão số 5, bão số 10, bão số 13.

Lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử cùng xuất hiện trong một năm trên 20 con sông. Ngập lụt nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng, trong đó nhiều địa phương ghi nhận lũ lụt lịch sử như Thái Nguyên, Khánh Hoà, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (cũ).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 8/12/2025, thiên tai đã làm 420 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 99.469 tỷ đồng.

Chỉ trong 2 tháng, Tập đoàn Vingroup, thông qua Quỹ Thiện Tâm, đã hỗ trợ khẩn cấp cho người dân chịu thiệt hại bởi bão lũ số tiền lên tới 1.000 tỷ đồng.

Năm 2025 đánh dấu chiến dịch tấn công mạnh mẽ của lực lượng chức năng đối với hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại, làm rõ bóng tối của ngành công nghiệp livestream, kéo theo sự sụp đổ của các KOL (người dẫn dắt dư luận) bị lợi nhuận khổng lồ che mờ đạo đức. Điển hình như hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, Ngân 98…

Đáng chú ý, quá trình điều tra, Bộ Công an đã làm rõ đường dây “nhận tiền - cấp phép” tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế và sự “nhúng tay” giúp sức của một cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ.

Những vụ việc trên dần phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và thương mại điện tử.

Những vụ triệt phá hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại nêu trên là minh chứng cho tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhằm bảo vệ niềm tin, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Những gì là thực phẩm, thuốc chữa bệnh tuyệt đối không được để giả!