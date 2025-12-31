Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

TPO - Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Huỳnh Quốc Huy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 30/12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Huỳnh Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định ông Huỳnh Quốc Huy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

tien-phong-4544.jpg
Ông Huỳnh Quốc Huy (ngoài cùng bên trái) và ông Thái Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai và Quảng Ngãi.

Ban Bí thư quyết định ông Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định ông Thái Thanh Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chúc mừng các ông Thái Thanh Bình, Huỳnh Quốc Huy.

a0dfae49e5866ad83397.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi chụp ảnh, chúc mừng hai tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trên cương vị trọng trách mới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, điều hành. Cùng với đó nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, chính quyền tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết sẽ cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Huỳnh Quốc Huy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Thái Đại Ngọc cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để ông Thái Thanh Bình sớm tiếp cận vị trí công tác mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiền Lê
