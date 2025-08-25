Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ Chính trị chuẩn y nhân sự Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Trường Phong

TPO - Ông Lê Văn Thành - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ngày 25/8, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị.

tienphong-258ubkt.jpg
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương khóa XIII đối với ông Lê Văn Thành, Ủy viên UBKT Trung ương. Ảnh: UBKT Trung ương.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương khóa XIII đối với ông Lê Văn Thành, Ủy viên UBKT Trung ương.

Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng làm Thư ký ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón cũng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm một số vụ trưởng, phó vụ trưởng thuộc Cơ quan UBKT Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng các cán bộ được nhận quyết định điều động, bổ nhiệm; đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trường Phong
