Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự Đại hội Đảng bộ phường Quế Võ

Phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 phường: Phố Mới, Bằng An, Việt Hùng và Quế Tân, với tổng diện tích tự nhiên hơn 23 km², dân số hơn 40 nghìn người. Đảng bộ hiện có 49 chi, đảng bộ trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quế Võ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển sau hợp nhất, tạo không gian, động lực, thời cơ mới để địa phương phát triển.

5 năm qua, phường Quế Võ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu do đại hội đề ra. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế và lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Các chính sách an sinh xã hội triển khai hiệu quả, góp phần bảo đảm đời sống người dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quế Võ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quế Võ lần thứ I đề ra mục tiêu, phương hướng chung: Sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; ưu tiên thu hút phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

Đại hội đề ra 6 nhóm chỉ tiêu, 22 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu. Với sự thống nhất cao, các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Quế Võ, ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Quế Võ đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đã thể hiện tư duy đổi mới, quyết tâm chính trị cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại đại hội.



Đảng bộ phường Quế Võ quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy Bắc Ninh về tiến tới bứt phá, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, Đảng bộ phường Quế Võ nhận thức đầy đủ những nội dung được phân cấp, phân quyền, những chức năng, nhiệm vụ mới của phường trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, xác định được trách nhiệm của mình, từ đó có hành động cụ thể, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công việc, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Về hướng phát triển, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị phường Quế Võ cần tập trung phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, hình thành trung tâm logistics và kho bãi phục vụ công nghiệp dọc quốc lộ 18 và đường kết nối cao tốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự Đại hội Đảng bộ phường Quế Võ.

Phường Quế Võ tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người dân. Phường Quế Võ thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm an ninh, an toàn.

Phường Quế Võ đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, quản trị hiện đại, minh bạch phục vụ Nhân dân và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quế Võ gồm 30 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Thanh Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Quế Võ.