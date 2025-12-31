Xuyên đêm hoàn thiện từng mảng tường, sớm trao nhà cho dân

TPO - Khi cả vùng quê Tuy An Đông (Đắk Lắk) chìm vào giấc ngủ, ánh đèn công trường vẫn sáng rực giữa màn đêm. Không quản mưa gió, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 377 miệt mài trộn bê tông, trát tường, ốp gạch suốt đêm để kịp dựng nhà cho bà con vùng lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 377 xuyên đêm xây nhà cho người dân vùng lũ Đắk Lắk.

Hưởng ứng chiến dịch Quang Trung thần tốc, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân) nhanh chóng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt dựng lại mái nhà cho người dân vùng lũ Đắk Lắk.

Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, từng tổ, từng đội được phân công rõ ràng, vừa làm vừa động viên nhau vượt khó, coi việc dựng lại nhà cho dân cũng chính là dựng lại niềm tin sau thiên tai.

Lực lượng Sư đoàn Phòng không 377 tham gia xây nhà cho người dân vùng lũ xã Tuy An Đông (Đắk Lắk).

Tại xã Tuy An Đông (Đắk Lắk), lực lượng Sư đoàn Phòng không 377 triển khai thi công theo phương châm “ba ca, bốn kíp”, làm việc xuyên ngày đêm. Khi màn đêm buông xuống, công trường vẫn rực sáng ánh đèn. Những bàn tay lấm lem vôi vữa miệt mài trộn bê tông, trát tường, ốp gạch men - từng phần việc nhỏ góp lại thành mái ấm trọn vẹn cho người dân vùng lũ.

Thiếu tá Lê Đức Tính - Trung đoàn 292, Sư đoàn Phòng không 377 - chia sẻ: “Chứng kiến cảnh bà con mất nhà cửa, cuộc sống đảo lộn, anh em chúng tôi xúc động. Vì thế, ai cũng xác định phải cố gắng hết sức, làm ngày làm đêm để bà con sớm có nơi ở ổn định. Làm nhanh nhưng chất lượng phải đặt lên hàng đầu”.

Trong đêm tối, lực lượng Sư đoàn Phòng không 377 vẫn miệt mài công việc.

Không chỉ là nhiệm vụ, đó còn là sự sẻ chia chân thành. Giữa đêm khuya, ánh đèn công trường hắt lên những gương mặt sạm nắng, mồ hôi ướt đẫm áo lính, nhưng không ai nề hà. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng mỗi viên gạch đặt xuống là thêm một mái ấm được hồi sinh.

Thượng tá Bùi Tuyên Huấn - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Phòng không 377 cho biết: Sau khi nhận lệnh, chỉ trong vòng 12 giờ, đơn vị đã cơ động lực lượng về xã Tuy An Đông, phối hợp chính quyền địa phương khảo sát, thống nhất phương án xây dựng. Đến nay, sau hơn 25 ngày, toàn bộ 9 căn nhà đã hoàn thành phần thô và lợp mái, phấn đấu bàn giao sớm hơn kế hoạch đề ra.

Để bảo đảm tiến độ, Sư đoàn huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc, tổ chức thi công liên tục ngày đêm. Cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng phối hợp vừa làm, vừa hỗ trợ nhau, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, bảo đảm chất lượng.

Lực lượng Sư đoàn Phòng không 377 quyết tâm hoàn thành nhà cho dân trước thềm năm mới.

"Một yếu tố rất quan trọng nữa là tinh thần của bộ đội. Lực lượng Phòng không - Không quân của Sư đoàn 377 có nhiều cán bộ, chiến sĩ là con em của tỉnh Đắk Lắk. Với tinh thần từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao quyết tâm, trách nhiệm trong từng phần việc", thượng tá Bùi Tuyên Huấn nhấn mạnh.