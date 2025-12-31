Đà Nẵng sáp nhập và thành lập hai 'siêu' Ban Quản lý dự án, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

TPO - UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập các Ban Quản lý dự án, đồng thời điều động bổ nhiệm lãnh đạo các Ban.

Sáng 31/12, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định sáp nhập Ban Quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam vào BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng với 8 phòng chuyên môn.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam giữ chức Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Cùng với đó, UBND thành phố cũng có các quyết định bổ nhiệm Phó BQLDA đối với các ông Nguyễn Tuấn Phong, Nguyễn Ngọc Tân.

Quang cảnh lễ công bố. Ảnh: M.Q

UBND thành phố Đà Nẵng cũng quyết định sáp nhập BQLDA Đầu tư xây dựng Quảng Nam vào BQLDA Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng với 8 phòng chuyên môn. Đồng thời, UBND thành phố Đà Nẵng cũng quyết định bổ nhiệm các nhân sự Phó BQLDA đối với các ông, bà: Nguyễn Hồng Lam, Đỗ Thanh Lâm, Nguyễn Công Thành, Phan Thị Hà và Trần Duy Phúc.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng công bố quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Điều động ông Trần Cảnh Hà, Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam đến BQLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng với năng lực, sở trường công tác của mình, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ phát huy năng lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, phát triển thành phố trong thời gian tới.