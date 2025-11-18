Công bố nhân sự chủ chốt Đảng ủy UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ định ông Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 18/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Hùng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP. Đà Nẵng gồm 41 thành viên, trong khi Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 14 người.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Các ông Tô Văn Hùng, Nguyễn Đăng Huy và Nguyễn Xuân Đức được giao đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP. Đà Nẵng.

Cũng trong ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành quyết định kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo quyết định này, Ủy ban Kiểm tra gồm 8 thành viên. Ông Nguyễn Đăng Huy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Các Phó Chủ nhiệm gồm ông Bùi Phước Sơn (Phó Chủ nhiệm Thường trực), ông Nguyễn Văn Hợi và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết.