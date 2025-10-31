Khánh Hòa công bố các quyết định nhân sự chủ chốt, điều động nhiều nhân sự quan trọng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phùng Quang
TPO - Sáng 31/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kể từ ngày 16/10; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 29/10.

z7173772126092-4a4d0a09c192b30e7c49252eed27c2b7.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng ông Lâm Đông và ông Lữ Thanh Hải.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoài Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Sơn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Trần Ngọc Sanh - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quang Hồng Văn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 1/11.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có các quyết định về việc điều động, chỉ định ông Tạ Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Nha Trang nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Mẫu Thái Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Khánh Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Đàm Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Mai Hữu Bảo Huy - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 1/11.

Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có quyết định về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Ninh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh kể từ ngày 1/11; Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định về việc tiếp nhận, điều động bà Nguyễn Như Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; ông Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và khu công nghiệp tỉnh đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1/11.

z7173772325425-dce0be5b81552b7f8f3d0d8aa865ae57.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, điều động.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đề nghị các cán bộ vừa được Trung ương phê chuẩn giữ chức vụ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm, chỉ định giữ chức vụ chủ chốt các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng với với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư “đủ đức, đủ sức, đủ tài", năng động, sáng tạo và gương mẫu trong thực hiện mọi nhiệm vụ để cùng với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phùng Quang
