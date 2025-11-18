Người dân Đà Nẵng sáng tạo hệ thống tự động chống lũ bảo vệ tài sản

TPO - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ tại nhiều khu vực ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) dâng cao, gây ảnh hưởng nặng đến đời sống người dân. Trước tình hình đó, anh Nguyễn Văn Thành (44 tuổi, thôn Nghĩa Phước) đã sáng tạo ra hệ thống nâng thủy lực tự động để bảo vệ tài sản trong mùa lũ.

Những ngày mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn dồn về khiến nhiều khu vực trũng thấp ở Đại Lộc (TP Đà Nẵng) bị ngập sâu. Với người dân nơi đây, chuyện “chống lũ cứu đồ” gần như trở thành một kỹ năng sinh tồn mỗi mùa mưa bão.

Tại thôn Nghĩa Phước, anh Nguyễn Văn Thành (44 tuổi) nổi tiếng trong xóm bởi đã sáng tạo ra một hệ thống nâng thủy lực tự động giúp bảo vệ tài sản khi nước lũ bất ngờ dâng cao.

Anh kể, nhiều năm sống trong vùng rốn lũ, mỗi trận ngập là một lần cả gia đình vật lộn để di chuyển tủ lạnh, máy giặt, xe máy lên cao. “Có bữa nước lên nhanh quá, mình trở tay không kịp, đồ đạc hỏng hết. Vừa tốn kém, vừa mệt mỏi. Tôi nghĩ nếu có một hệ thống tự động nâng lên theo mực nước thì mình sẽ đỡ vất vả hơn”, anh nói.

Anh Thành giới thiệu hệ thống nâng thủy lực tự động do anh sáng tạo.

Từ ý tưởng đó, anh bắt đầu chế tạo phao nổi và bộ kích thủy lực để lắp đặt thử nghiệm. Theo anh, nguyên lý hoạt động của thiết bị khá đơn giản, khi nước bắt đầu dâng, bộ phận phao nổi bên dưới sẽ tự đẩy toàn bộ sàn nâng lên; khi nước rút, hệ thống từ từ hạ xuống, không cần bất kỳ thao tác thủ công nào.

“Cơ chế này vừa giảm sức người, vừa đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Ngay cả phụ nữ hay người lớn tuổi cũng có thể yên tâm sử dụng vì nó hoàn toàn tự động”, anh Thành nói.



Hệ thống nâng thủy lực tự động đơn giản nhưng hiệu quả.

Dù là sản phẩm tự chế, hệ thống nâng của anh Thành có tải trọng lên đến hơn 2 tấn, đủ để chứa những tài sản có giá trị như tủ lạnh, máy giặt, xe máy hoặc các đồ vật dễ hư hỏng khi ngập nước.

Điều đặc biệt, toàn bộ chi phí anh bỏ ra cho quá trình chế tạo chỉ hơn 1 triệu đồng, một mức phí rất thấp so với hiệu quả thực tế. Anh cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện và thử nghiệm thêm để thiết bị có thể tự điều chỉnh theo nhiều mức nước khác nhau, phù hợp điều kiện tự nhiên của vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng lũ lụt.

Không chỉ sáng tạo hệ thống nâng tự động, anh Thành còn tự mày mò chế tạo thiết bị tận dụng chính chiếc xe máy của gia đình để tạo ra nguồn điện phục vụ sinh hoạt khi mất điện kéo dài. Chỉ với vài vật dụng sẵn có như động cơ xe máy, dây cua-roa và dây điện, anh lắp thành một hệ thống nạp điện tạm thời. Khi nổ máy, vòng quay của động cơ tạo ra dòng điện đủ để thắp sáng bóng đèn, sạc điện thoại hoặc vận hành quạt công suất thấp.

Anh Thành tận dụng chính chiếc xe máy của gia đình để tạo ra nguồn điện phục vụ sinh hoạt khi mất điện kéo dài.

Theo anh Thành, cách làm này không tốn nhiều chi phí nhưng lại phát huy hiệu quả rõ rệt trong những tình huống khẩn cấp, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên bị mất điện sau mưa bão. Tuy nhiên, do là thiết bị tự chế nên hệ thống phát điện từ xe máy gây tiếng ồn lớn và tiêu hao nhiên liệu. Dù vậy, trong hoàn cảnh cần kíp, sáng chế này vẫn là giải pháp tạm thời giúp duy trì sinh hoạt giữa mùa mưa lũ.

Trong bối cảnh khí hậu ngày càng cực đoan và khó lường, những mô hình sáng tạo như của anh Nguyễn Văn Thành cho thấy sự thích ứng linh hoạt của người dân vùng rốn lũ. Đây cũng là hướng đi thực tế để giảm thiểu thiệt hại tài sản, góp phần giúp người dân chủ động hơn trước mỗi mùa mưa bão.