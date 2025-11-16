Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tuyến đường nắng bụi, mưa thì ngập ở Đà Nẵng

Duy Quốc
TPO - Nhiều năm qua, người dân phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) liên tục phản ánh tình trạng tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại. Tuy nhiên đến nay, dự án nâng cấp vẫn chậm triển khai, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đời sống của các hộ dân.

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường nơi họ sinh sống thuộc dự án Vệt 50 m đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn từ ngã tư Cẩm Lệ đến Hòa Cầm) đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường chủ yếu là đất, gồ ghề, xuất hiện nhiều ổ gà, khu vực lại không có vỉa hè, thiếu hệ thống thoát nước và hạ tầng điện, nước.

Vào mùa mưa, tuyến đường thường xuyên ngập úng, lầy lội, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị gián đoạn. Vào mùa nắng, bụi bặm bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các hộ dân sinh sống dọc tuyến.

tp-tuyenduongvet50-3.jpg
Tuyến đường lầy lội, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.

Chị Phạm Thị Ngọc Viên, người dân tổ 27 (phường Cẩm Lệ), cho biết tuyến đường trước khu dân cư đã hư hỏng từ lâu, nay càng xuống cấp nghiêm trọng. “Mỗi khi trời mưa, đường biến thành bùn lầy, con cái đi học rất khó khăn. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, nhà nào cũng phải đóng kín cửa cả ngày”, chị Viên chia sẻ.

Chị cho biết thêm tình trạng này đã kéo dài nhiều năm khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, mong chính quyền sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường để đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và ổn định sinh hoạt cho các hộ dân trong khu vực.

tp-tuyenduongvet50.jpg
Người dân mong dự án sớm được triển khai để ổn định cuộc sống.

Cùng chung bức xúc, bà Ung Thị Hồng, cho hay tuyến đường này xuống cấp đã nhiều năm, nhưng sau đợt mưa lũ lớn vừa qua, tình trạng càng tồi tệ hơn. “Bùn đất lầy lội, xe máy ra vào rất khó khăn. Người dân chúng tôi phải tự mua xe đá cấp phối về đổ trước nhà để dễ đi hơn”, bà Hồng nói.

Ghi nhận của Tiền Phong, tuyến đường dân sinh thuộc tổ 27 (phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) hiện xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường đất gồ ghề, nhiều đoạn lầy lội, đọng nước, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

tp-tuyenduongvet50-2.jpg
tp-tuyenduongvet50-1.jpg
Mặt đường chủ yếu là đất đá, mỗi khi mưa xuống lại biến thành bùn lầy.

Theo UBND phường Cẩm Lệ, tuyến đường người dân kiến nghị nằm trong dự án Vệt 50 m đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn từ ngã tư Cẩm Lệ đến Hòa Cầm). Dự án do UBND quận Cẩm Lệ (cũ) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ (nay là BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực Cẩm Lệ) là đơn vị điều hành điều hành dự án.

UBND phường Cẩm Lệ đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cẩm Lệ cung cấp thông tin về tình hình triển khai, tiến độ và kế hoạch thực hiện dự án. UBND phường cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị và đôn đốc Ban Quản lý dự án sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu đi lại và ổn định đời sống cho người dân.

Duy Quốc
#Đà Nẵng #đường xuống cấp #dự án nâng cấp #Cẩm Lệ #đường lầy lội #người dân sống khổ #tuyến đường hư hỏng

