Xuyên đường sạt lở, Công an Đà Nẵng cùng bà con khiêng người bị thương đi cấp cứu

TPO - Trong lúc lao động trên rẫy anh Đ.V.Đ. không may bị thương, cần được đưa đi cấp cứu gấp nhưng đường sạt lở xe không thể vào. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Tây Giang phối hợp kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu

Tối 14/11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an xã Tây Giang (TP Đà Nẵng) vừa hỗ trợ kịp thời một trường hợp đi cấp cứu.

Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Tây Giang nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc anh Đ.V.Đ. (SN 1994, trú thôn Ađâu - xã Tây Giang) trong lúc lao động trên rẫy không may bị thương, cần được đưa đi cấp cứu gấp.

Lực lượng Công an xã Tây Giang cùng người dân khiêng võng đưa người bị thương đi cấp cứu.

Công an xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện, tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Ađâu vẫn đang bị chia cắt nghiêm trọng sau trận mưa lịch sử gần đây nên các phương tiện cơ giới, không thể tiếp cận.

Lực lượng đã cùng với bà con thay phiên nhau khiêng anh Đ ra khỏi đoạn đường hiểm trở, nhanh chóng tiếp cận vị trí xe tuần tra chuyên dụng của công an xã, chuyển đến Trung tâm y tế khu vực Tây Giang để kịp thời cấp cứu.