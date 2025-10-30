Đà Nẵng Xuyên đêm vượt 20km đường núi lở, khiêng cáng đưa 3 nạn nhân nguy kịch đi cấp cứu

TPO - Giữa đêm mưa lớn, hàng chục người ở xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) vượt hơn 20km đường núi sạt lở, khiêng cáng đưa 3 nạn nhân nguy kịch đi cấp cứu.

Đêm 29 rạng sáng 30/10, lực lượng chức năng xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cùng người dân đã vượt 20km đường núi sạt lở khiêng cáng đưa 3 nạn nhân đến trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My cấp cứu lúc 1h15 sáng 30/10.

CLip: Xuyên đêm khiêng cáng vượt 20km đường núi sạt lở đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu

Trước đó, 5 nạn nhân ở xã Trà Giáp bị vùi lấp do sạt lở được khiêng tới Trạm y tế xã Trà Tân vào chiều 29/10. Trong số 5 nạn nhân có 3 bị thương nặng, tiên lượng rất nặng cần phải chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên đường sá sạt lở khắp nơi không thể lưu thông.

Lãnh đạo xã Trà Tân cho biết, sau khi trao đổi và xin ý kiến Ban Chỉ huy tiền phương Quân khu 5 và Ban chỉ huy (BCH) Phòng thủ dân sự Khu vực 3, lúc 19h ngày 29/10, BCH Phòng thủ dân sự xã Trà Tân thống nhất phương án di chuyển 2 nạn nhân bằng cách khiêng bộ qua các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B.

Nhiệm vụ khẩn cấp khiêng 3 nạn nhân vụ sạt lở vượt 20km đường núi lở đi cấp cứu

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết, một tình huống ngoài dự kiến là Trạm Y tế xã cơ sở 2 chỉ có bình ô xy loại lớn mà không có bình cầm tay, có thể di chuyển được. Do đó, BCH Phòng thủ dân sự xã đề nghị Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Bắc Trà My hỗ trợ bình ô xy cầm tay.

Để triển khai phương án, BCH Phòng thủ khu vực xã Trà Tân quyết định cử một đoàn tiền trạm gồm 8 cán bộ chiến sĩ công an xã, lực lượng dân quân, cán bộ y tế và Đoàn thanh niên xã mang theo bình ô xy và khảo sát suốt tuyến từ trụ sở UBND xã Trà Tân lên đến Trạm Y tế xã cơ sở 2 – nơi các bệnh nhân đang được sơ cứu.

Khiêng các nạn nhân vụ sạt lở từ xã Trà Giáp ra Trạm y tế xã Trà Tân

Đoàn từ UBND xã Trà Tân xuất phát vào khoảng hơn 21h đến 22h30, đoàn tiền trạm đến được Trạm Y tế xã cơ sở 2 để tiếp ô xy cho 2 bệnh nhân.

Sau khi được tiếp ô xy, lúc 22h50, đoàn thứ nhất xuất phát từ Trạm Y tế cơ sở 2 với 3 võng khiêng 3 nạn nhân chấn thương nặng di chuyển về hướng TTYT khu vực Bắc Trà My. Sau khi nhận tín hiệu từ đoàn thứ nhất, đoàn thứ hai cũng xuất phát từ trụ sở UBND xã Trà Tân, với hơn 30 chiến sĩ công an, cán bộ và lực lượng dân quân xã.

Lãnh đạo xã Trà Tân thăm hỏi nạn nhân vụ sạt lở

Quá trình di chuyển, đoàn đã vượt qua hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, bùn lầy đến tận đầu gối, có nhiều đoạn phải di chuyển sát mép vực sâu trong điều kiện mưa lớn, đất đá từ phía taluy dương có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Đến 1h15 ngày 30/10, cả hai đoàn gặp nhau ở điểm tập kết tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 để đưa các nạn nhân lên xe cứu thương…

“Tổng quãng đường di chuyển của lực lượng tham gia làm nhiệm vụ là hơn 20 km trong điều kiện đêm tối, mưa lớn, nguy cơ sạt lở luôn rình rập. Tuy nhiên tình huống gấp rút, tính mạng nhân dân được đặt lên hàng đầu, các lực lượng rất nỗ lực”- ông Lê Minh Chiến nói.