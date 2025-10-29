Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Quảng Ngãi: Đèo Lò Xo sạt lở ở nhiều vị trí, xe múc mắc kẹt giữa dòng đất đá

Nguyễn Ngọc
TPO - Ngày 29/10, Khu Quản lý đường bộ III.3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn qua đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Plô và Đăk Pék (Quảng Ngãi) liên tiếp xảy ra 4 điểm sạt lở nghiêm trọng.

Cụ thể, tại Km1409+270 (xã Đăk Plô), hàng trăm mét khối đất, đá từ ta luy dương đổ ập xuống, vùi kín toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông. Khối lượng sạt lở ước khoảng 400 m3.

Tiếp đó, tại Km1415+830, đất đá từ sườn núi sạt xuống với khối lượng khoảng 1.000 m3, kéo theo nhiều cây rừng bật gốc, chắn ngang mặt đường, khiến việc khắc phục gặp khó khăn.

z7167042049901-61b60ad5bedea7eb26755ce09dee4885-4312.jpg
Khu vực đèo Lò Xo bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại Km1409+400, đoạn đèo Lò Xo thuộc xã Đăk Plô, một xe múc của đơn vị thi công bị mắc kẹt giữa dòng đất đá sạt xuống bất ngờ.

Còn tại xã Đăk Pék, đoạn Km1448+740, đất đá từ taluy dương sạt xuống, gây tắc đường hoàn toàn, khối lượng sạt ước khoảng 850 m3.

Theo ghi nhận, lượng đất đổ xuống đoạn này rất lớn, kéo dài hơn 100 m, khiến phương tiện không thể di chuyển ra khỏi khu vực.

z7167041836180-dcdae8a6f80fc6197ba732b51cbcd236.jpg
z7167042310050-8febaa4e8c68a7dd4c193e68dac166f2-925.jpg
Sạt lở khiến một lượng lớn đất sạt xuống đường.
z7167042042670-138f424f79057fa27753f25fe7778455.jpg
Giao thông qua khu vực đèo Lò Xo vẫn đang tê liệt.

Lãnh đạo Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, toàn tuyến đèo Lò Xo đang bị sạt lở nghiêm trọng, nhất là khu vực qua xã Đăk Plô. Hiện các lực lượng đang khẩn trương triển khai máy móc để thu dọn, mở đường bước một.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đất đá ngấm nước, nguy cơ tiếp tục sạt lở tại các vị trí đã được khắc phục tạm thời vẫn rất cao. Khu Quản lý đường bộ III.3 đang duy trì máy móc, thiết bị và nhân lực trực 24/24 trên hiện trường để kịp thời xử lý khi có diễn biến mới.

Đến trưa cùng ngày (29/10), giao thông qua khu vực đèo Lò Xo vẫn đang tê liệt cục bộ. Lực lượng chức năng tập trung ưu tiên mở một làn cho các xe đang mắc kẹt di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó mới tiến hành khôi phục hoàn toàn tuyến đường.

Nguyễn Ngọc
