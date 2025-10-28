Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

5 thôn ở Quảng Ngãi bị cô lập sau sạt lở núi kinh hoàng

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hiện chính quyền xã cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận 5 thôn, với 430 hộ dân/1.700 nhân khẩu bị cô lập sau trận sạt lở núi kinh hoàng ở xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) lúc rạng sáng nay.

Hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập xuống đường sau tiếng nổ lớn lúc rạng sáng ở xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi).

Chiều 28/10, ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau vụ sạt lở núi lúc rạng sáng nay, chính quyền xã đang nỗ lực huy động lực lượng, tiếp cận 5 thôn bị cô lập.

Theo đó, sạt lở làm đứt gãy tuyến đường qua thôn Ngọc Nang, giao thông bị chia cắt khiến 5 thôn thuộc xã Ngọc Linh gồm: Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng, với 430 hộ dân/1.700 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

4b108998be3c33626a2d.jpg
7a0c71824626cb789237.jpg
1fe1dc66ebc2669c3fd3-1.jpg
ed9f601a57bedae083af.jpg
Hiện trường vụ sạt lở.

“Chúng tôi đã liên lạc được với người trong 5 thôn nhưng đường đi vào 5 thôn đang bị cô lập hoàn toàn. Hiện xã đã chuẩn bị sẵn sàng các nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men để cung cấp khi người dân có nhu cầu. Trong chiều nay, cán bộ xã sẽ tìm cách vào hỗ trợ người dân ở 5 thôn làng bị cô lập trên”, ông Hòa nói.

Hiện khu vực thôn Ngọc Nang có nguy cơ sạt lở đất nên chính quyền xã Ngọc Linh đã tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp 11 hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến ở nơi an toàn. Đồng thời giăng dây, cắm biển cảnh báo, không để người dân đi lại khu vực nguy hiểm.

09a2bf2d03b58eebd7a4-4301.jpg
Hàng ngàn khối đất đá từ đỉnh đồi sạt lở xuống phía dưới, cuốn trôi rất nhiều hoa màu của người dân.

Theo ông Hòa, hiện trường vụ sạt lở lúc rạng sáng nay khá lớn. Hàng ngàn khối đất đá từ đỉnh đồi sạt lở xuống phía dưới, cuốn trôi hoa màu của người dân. Đường giao thông cũng bị vùi lấp dài hơn 2km, tạo hố sâu chia cắt lớn. “Với tình hình mưa lớn đang tiếp tục, chúng tôi lo ngại sẽ có sạt lở xảy ra”, ông Hòa nói thêm.

Trước tình hình này, chính quyền xã Ngọc Linh vận động người dân thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, trước mắt chủ động đảm bảo an toàn, không di chuyển đến vùng có nguy cơ sạt trượt, đồng thời giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

c38b750442a0cffe96b1-1.jpg
03a7ae26998214dc4d93.jpg
May mắn, khu dân cư cách điểm sạt lở khoảng 500m nên không có thiệt hại về người.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 28/10, tại thôn Làng Mới, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn kinh hoàng phát ra từ ngọn núi, cách trụ sở UBND xã Ngọc Linh khoảng 4km về hướng đông bắc. Sau vụ lở núi, đất đá cùng nước lũ tràn khiến tuyến đường giao thông lên các thôn Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa, Tu Răng bị chia cắt.

May mắn, khu dân cư cách điểm sạt lở khoảng 500m nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên nhiều diện tích trồng cà-phê, mắc-ca, lúa nước, chuồng trại chăn nuôi của các hộ dân bị hư hỏng nặng.

fea1b0a36c07e159b816.jpg
Lực lượng chức năng cắm biển báo tại vị trí sạt lở.

Ông A Năng (trú thôn Làng Mới, xã Ngọc Linh) cho biết, sau khi nghe một tiếng nổ lớn trên núi thì chốc lát đất đá theo khe núi tràn xuống khu sản xuất của người dân. Rất may, trận sạt lở xảy ra cách xa khu dân cư, nên người dân và nhà cửa của bà con vẫn an toàn.

Nguyễn Ngọc
#Sạt lở núi và hậu quả #Cô lập các thôn vùng núi #Ứng phó khẩn cấp và di dời dân #Chính sách phòng chống sạt lở #Tác động của mưa lớn đến địa phương #Hỗ trợ và cứu trợ người dân #Tình hình giao thông bị chia cắt #Các biện pháp cảnh báo nguy hiểm #Ảnh hưởng đến nông nghiệp và đời sống

Xem thêm

Cùng chuyên mục