5 thôn ở Quảng Ngãi bị cô lập sau sạt lở núi kinh hoàng

TPO - Hiện chính quyền xã cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận 5 thôn, với 430 hộ dân/1.700 nhân khẩu bị cô lập sau trận sạt lở núi kinh hoàng ở xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) lúc rạng sáng nay.

Hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập xuống đường sau tiếng nổ lớn lúc rạng sáng ở xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi).

Chiều 28/10, ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau vụ sạt lở núi lúc rạng sáng nay, chính quyền xã đang nỗ lực huy động lực lượng, tiếp cận 5 thôn bị cô lập.

Theo đó, sạt lở làm đứt gãy tuyến đường qua thôn Ngọc Nang, giao thông bị chia cắt khiến 5 thôn thuộc xã Ngọc Linh gồm: Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng, với 430 hộ dân/1.700 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

Hiện trường vụ sạt lở.

“Chúng tôi đã liên lạc được với người trong 5 thôn nhưng đường đi vào 5 thôn đang bị cô lập hoàn toàn. Hiện xã đã chuẩn bị sẵn sàng các nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men để cung cấp khi người dân có nhu cầu. Trong chiều nay, cán bộ xã sẽ tìm cách vào hỗ trợ người dân ở 5 thôn làng bị cô lập trên”, ông Hòa nói.

Hiện khu vực thôn Ngọc Nang có nguy cơ sạt lở đất nên chính quyền xã Ngọc Linh đã tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp 11 hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến ở nơi an toàn. Đồng thời giăng dây, cắm biển cảnh báo, không để người dân đi lại khu vực nguy hiểm.

Hàng ngàn khối đất đá từ đỉnh đồi sạt lở xuống phía dưới, cuốn trôi rất nhiều hoa màu của người dân.

Theo ông Hòa, hiện trường vụ sạt lở lúc rạng sáng nay khá lớn. Hàng ngàn khối đất đá từ đỉnh đồi sạt lở xuống phía dưới, cuốn trôi hoa màu của người dân. Đường giao thông cũng bị vùi lấp dài hơn 2km, tạo hố sâu chia cắt lớn. “Với tình hình mưa lớn đang tiếp tục, chúng tôi lo ngại sẽ có sạt lở xảy ra”, ông Hòa nói thêm.

Trước tình hình này, chính quyền xã Ngọc Linh vận động người dân thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, trước mắt chủ động đảm bảo an toàn, không di chuyển đến vùng có nguy cơ sạt trượt, đồng thời giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

May mắn, khu dân cư cách điểm sạt lở khoảng 500m nên không có thiệt hại về người.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 28/10, tại thôn Làng Mới, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn kinh hoàng phát ra từ ngọn núi, cách trụ sở UBND xã Ngọc Linh khoảng 4km về hướng đông bắc. Sau vụ lở núi, đất đá cùng nước lũ tràn khiến tuyến đường giao thông lên các thôn Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa, Tu Răng bị chia cắt.

May mắn, khu dân cư cách điểm sạt lở khoảng 500m nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên nhiều diện tích trồng cà-phê, mắc-ca, lúa nước, chuồng trại chăn nuôi của các hộ dân bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng cắm biển báo tại vị trí sạt lở.

Ông A Năng (trú thôn Làng Mới, xã Ngọc Linh) cho biết, sau khi nghe một tiếng nổ lớn trên núi thì chốc lát đất đá theo khe núi tràn xuống khu sản xuất của người dân. Rất may, trận sạt lở xảy ra cách xa khu dân cư, nên người dân và nhà cửa của bà con vẫn an toàn.