Xã hội

Google News

Sạt lở kinh hoàng ở xã biên giới Đà Nẵng

Hoài Văn
TPO - Dù thời tiết không có mưa, tuy nhiên trận sạt lở kinh hoàng vừa xảy ra sáng nay 14/11 đã vùi lấp hoàn toàn đường vào thôn Pứt, xã Hùng Sơn. Hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người, lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận và thông báo tới người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Sáng 14/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Zơrâm Buôn – Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Pứt.

Video: Sạt lở kinh hoàng sáng nay tại xã biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra khoảng 9h30 sáng cùng ngày. Một khối lượng đất khổng lồ từ trên núi đổ ập xuống lấp luôn con đường vào thôn.

“Hiện chưa biết được có thiệt hại về người hay không, vì chỗ này không có nhà dân nhưng sợ là có người đi làm rẫy ngang qua. Lực lượng chức năng đang thông báo người dân rời khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời tìm cách tiếp cận hiện trường để kịp ứng phó các tình huống”, ông Buôn nói.

f84581b74e8fc2d19b9e.jpg
Sạt lở kinh hoàng ở xã Hùng Sơn sáng nay 14/11.

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, trong đợt mưa lớn vừa rồi khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị hư hỏng. Các lực lượng chức năng nỗ lực vào cuộc cùng sự chung sức của bà con nhân dân, đến nay các tuyến đường cơ bản khắc phục bước 1, xe máy có thể đi lại. Tuy nhiên tình hình sạt lở vẫn diễn ra phức tạp, dự báo còn mưa lớn những ngày tới nên địa phương cũng đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó tiếp theo.

Hoài Văn
