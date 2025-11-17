Nước lũ bủa vây hàng trăm hộ dân ở vùng Đại Lộc

Kịp thời cứu 2 người mắc kẹt giữa dòng lũ dữ ở vùng cao Đà Nẵng

Hai người dân ở xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng bị mắc kẹt bởi dòng nước lũ sáng nay 17/11 vừa được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Clip: Lực lượng chức năng kịp thời giải cứu 2 người dân giữa dòng nước xiết

Theo đó, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây chia cắt nhiều khu vực tại xã Phước Chánh.

Tại khu vực thủy điện Đắk Mi 3, hai người dân trên đường đi làm về gồm anh Trần Công Lý (SN 1992) và Hồ Văn Win (SN 2009, cùng trú thôn 3, xã Phước Chánh bị dòng nước lũ cuốn mạnh bao vây, mắc kẹt giữa hai dòng chảy xiết, không thể tự thoát ra ngoài.

Tiếp cận người dân bị cô lập giữa dòng nước xiết

Ngay khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng Công an xã Phước Chánh phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường.

Trước lưu tốc dòng chảy lớn, địa hình bị chia cắt và tầm nhìn hạn chế, tổ công tác đã sử dụng ca nô chuyên dụng, điều khiển phương tiện áp sát vị trí nạn nhân, giải cứu an toàn hai người dân.

Hai người dân sau khi được đưa về khu vực an toàn, tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, động viên trấn an tinh thần để ổn định tâm lý sau sự cố.