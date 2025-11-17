Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng

Nước lũ bủa vây hàng trăm hộ dân ở vùng Đại Lộc

Duy Quốc - Hoài Văn

TPO - Từ rạng sáng 17/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở xã Đại Lộc (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng) nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân bị cô lập cục bộ. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều điểm ngập sâu hơn 1 mét.

Nước lũ bủa vây hàng trăm hộ dân ở Đại Lộc. Video: Duy Quốc.
tp-xadailocngap-20.jpg
Từ rạng sáng 17/11, mưa lớn kéo dài liên tục đã khiến nhiều khu vực ở xã Đại Lộc rơi vào tình trạng ngập sâu, hàng trăm hộ dân bị nước lũ bao vây và cô lập cục bộ, có nơi ngập hơn 1 mét, đời sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Ảnh: Duy Quốc.
tp-xadailocngap-18.jpg
Theo ghi nhận của Tiền Phong, mưa lớn từ đêm 16 đến sáng 17/11 đã khiến các thôn Phú Hòa, Phú Nghĩa và Phú Mỹ bị ngập sâu trên diện rộng. Nước lũ tràn vào nhà dân, nhiều tuyến đường nội thôn bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông. Nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến nhiều khu vực xã Đại Lộc chìm trong biển nước.
tp-xadailocngap-9.jpg
Anh Võ Văn Như Ý (trú thôn Phú Nghĩa) cho biết: “Nhiều khu vực trong thôn ngập từ rạng sáng do mưa lớn. Hiện một số tuyến đường liên thôn đã bị cô lập, người dân không thể ra ngoài”, anh Ý nói.
tp-xadailocngap.jpg
Cách đó không xa, ông Trần Văn Hiếu (thôn Phú Mỹ) cũng đang căng mình chống lũ. Ông cho hay khu vực này hễ mưa lớn kéo dài là lại bị ngập nặng. “Chỉ trong vài giờ là nước đã ngập sâu cả mét. Đợt lũ trước gia đình tôi phải kê toàn bộ đồ đạc lên cao, đến nay vẫn chưa dám đem xuống vì sợ mưa lũ kéo đến bất ngờ”, ông Hiếu chia sẻ.
tp-xadailocngap-14.jpg
tp-xadailocngap-10.jpg
Nước lũ lên nhanh khiến người dân không kịp xoay sở, nhiều nhà bị ngập sâu cả mét.
tp-xadailocngap-1.jpg
tp-xadailocngap-2.jpg
Một số tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết.
tp-xechetdailoc.jpg
Một số hộ dân lo ngại nếu mưa tiếp tục kéo dài, tình trạng ngập úng sẽ lan rộng, gây thiệt hại lớn hơn. Đến trưa 17/11, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút, nhiều nhà dân vẫn chìm trong nước, sinh hoạt bị đình trệ.
﻿Trong ảnh: Xe tải bị chết máy giữa dòng nước.
tp-xadailocngap-6.jpg
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 10h ngày 16/11 đến 10h ngày 17/11), khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong 3–6 giờ tới, các địa phương trên tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến 30–60 mm; có nơi trên 120mm.

Kịp thời cứu 2 người mắc kẹt giữa dòng lũ dữ ở vùng cao Đà Nẵng

Hai người dân ở xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng bị mắc kẹt bởi dòng nước lũ sáng nay 17/11 vừa được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Clip: Lực lượng chức năng kịp thời giải cứu 2 người dân giữa dòng nước xiết

Theo đó, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây chia cắt nhiều khu vực tại xã Phước Chánh.

Tại khu vực thủy điện Đắk Mi 3, hai người dân trên đường đi làm về gồm anh Trần Công Lý (SN 1992) và Hồ Văn Win (SN 2009, cùng trú thôn 3, xã Phước Chánh bị dòng nước lũ cuốn mạnh bao vây, mắc kẹt giữa hai dòng chảy xiết, không thể tự thoát ra ngoài.

z7232931815139-eca136321d449fbf932f28b938363588.jpg
Tiếp cận người dân bị cô lập giữa dòng nước xiết

Ngay khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng Công an xã Phước Chánh phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường.

Trước lưu tốc dòng chảy lớn, địa hình bị chia cắt và tầm nhìn hạn chế, tổ công tác đã sử dụng ca nô chuyên dụng, điều khiển phương tiện áp sát vị trí nạn nhân, giải cứu an toàn hai người dân.

Hai người dân sau khi được đưa về khu vực an toàn, tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, động viên trấn an tinh thần để ổn định tâm lý sau sự cố.

Duy Quốc - Hoài Văn
