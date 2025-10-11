Đà Nẵng: Khốn khổ với tình trạng 'cứ mưa là ngập'

TPO - Nhiều năm qua, người dân sinh sống tại khu đô thị Phước Lý (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) liên tục rơi vào cảnh cứ mưa là ngập. Mỗi khi trời đổ mưa lớn, nhiều tuyến đường trong khu vực biến thành sông, nước tràn vào nhà, gây hư hại tài sản và đảo lộn sinh hoạt của người dân.

Theo phản ánh của người dân, khu vực thường xuyên bị ngập nặng nhất là tổ 113, 123, 124, khu Phước Lý, cùng các tuyến đường Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Bính. Nhiều hộ dân cho biết, chỉ cần mưa lớn khoảng một tiếng đồng hồ là nước đã dâng cao ngập hơn nửa bánh xe. Có thời điểm mưa kéo dài, nước không thoát kịp khiến họ phải dùng bao cát chặn cửa, kê đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng.

Hàng trăm hộ dân tại các tổ 113, 123 và 124 của phường Hòa Khánh phải sống trong cảnh ngập lụt mỗi khi mưa.

Anh Đoàn Văn Thứ, người dân sống trong khu vực thường xuyên ngập sâu chia sẻ, mỗi khi mưa lớn, cả khu đều ngập nặng, gia đình phải luôn phải chủ động kê cao đồ đạc để tránh hư hỏng.

“Tôi sống ở đây hơn 10 năm, năm nào cũng chịu cảnh ngập. Có hôm nửa đêm phải dậy tát nước, kê cao đồ đạc, rất cực khổ. Chúng tôi mong chính quyền địa phương và thành phố sớm có phương án xử lý dứt điểm, để người dân thoát khỏi cảnh cứ mưa là ngập", anh Thứ bày tỏ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tại khu vực người dân sinh sống, mặt đường cao hơn nền nhà gần một mét, trong khi hệ thống cống thoát nước lại thiếu và nhỏ hẹp. Mỗi khi mưa lớn, nước từ mặt đường tràn ngược vào nhà, gây ngập sâu.

Mặt đường hiện cao hơn nền nhà gần một mét.

Ông Mai Mạnh, Tổ trưởng tổ 124 (phường Hòa Khánh) cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa là do nước từ khu vực núi đổ về, cộng thêm việc một số cống thoát nước ở khu vực cao hơn bị người dân lấp lại để tránh mùi hôi. Điều này khiến nước mưa không có lối thoát, dồn xuống khu vực thấp, gây ngập nghiêm trọng cho các hộ dân sinh sống phía dưới.

“Tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và nêu ý kiến trong các buổi tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Mùa mưa bão lại sắp đến, chúng tôi chỉ mong thành phố sớm có phương án khắc phục để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống”, ông Mạnh chia sẻ.

Trận mưa lớn ngày 27/9 vừa qua khiến cả khu bị ngập sâu.

Tình trạng ngập kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Về vấn đề này, phóng viên đã nhiều lần liên hệ lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh để tìm hiểu và thông tin các phương án hỗ trợ người dân, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Người dân kiến nghị các cơ quan chức năng sớm triển khai dự án thoát nước đồng bộ, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ, nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn và ổn định cho khu dân cư.