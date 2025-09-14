Người dân Đà Nẵng chật vật di chuyển giữa ‘biển nước’ sau mưa lớn

TPO - Tối 14/9, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng rơi vào cảnh ngập cục bộ, đường phố thành “biển nước”, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.
Nhiều phương tiện lưu thông qua các nút giao lớn bị chết máy giữa dòng nước, buộc người dân phải xuống dắt bộ qua những đoạn ngập sâu.
Không chỉ gây ách tắc giao thông, mưa lớn còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực trũng thấp. Nước dâng nhanh khiến một số hộ dân phải dùng tấm carton chắn trước cửa nhà để hạn chế nước tràn vào.
Tại khu vực đường Mẹ Suốt, nước dâng cao tràn cả vào nhà, nhiều hộ phải kê đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng.