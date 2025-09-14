Người dân Đà Nẵng chật vật di chuyển giữa ‘biển nước’ sau mưa lớn

TPO - Tối 14/9, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng rơi vào cảnh ngập cục bộ, đường phố thành “biển nước”, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.