Xã hội

Google News

Người dân Đà Nẵng chật vật di chuyển giữa ‘biển nước’ sau mưa lớn

Duy Quốc

TPO - Tối 14/9, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng rơi vào cảnh ngập cục bộ, đường phố thành “biển nước”, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Người dân Đà Nẵng chật vật di chuyển giữa phố ngập sau mưa lớn. Video: Duy Quốc
tp-duongphodnngapimg-223117-0.png
Theo ghi nhận, tối 14/9, một trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng rơi vào cảnh ngập cục bộ. Các tuyến phố như Hùng Vương, Quang Trung, Trần Cao Vân, Tôn Đức Thắng, Mẹ Suốt… ngập sâu hơn nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.
tp-duongphodnngapimg-222927-0-8016.jpg
tp-duongphodnngapimg-222723-0.png
Nhiều phương tiện lưu thông qua các nút giao lớn bị chết máy giữa dòng nước, buộc người dân phải xuống dắt bộ qua những đoạn ngập sâu.
tp-duongphodnngapimg-223002-0.png
Chị Hoa (trú phường Hải Châu) chia sẻ: “Tôi đi giao ít hàng cho khách, khi chạy qua đoạn ngập sâu xe bị chết máy giữa đường. Không chỉ tôi mà nhiều người khác cũng bị chết máy, phải dắt bộ cả đoạn dài trong dòng nước ngập đến nửa bánh xe. Mưa to, đường kẹt cứng, vừa ướt vừa mệt, đi lại cực kỳ vất vả.”
tp-duongphodnngapimg-222803-0.png
﻿tp-duongphodnngapimg-2059.jpg
Không chỉ gây ách tắc giao thông, mưa lớn còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực trũng thấp. Nước dâng nhanh khiến một số hộ dân phải dùng tấm carton chắn trước cửa nhà để hạn chế nước tràn vào.
tp-duongphodnngapimg-222843-0.png
Nhiều người buộc phải cho xe leo lên vỉa hè để tránh chết máy.
tp-duongphodnngapimg-222603-0.png
tp-duongphodnngapimg-222525-0.png
Tại khu vực đường Mẹ Suốt, nước dâng cao tràn cả vào nhà, nhiều hộ phải kê đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng.
tp-ngapduongphodn.png
“Cứ mưa lớn kéo dài là nhà tôi lại ngập. Đồ đạc phải kê cao, mấy năm rồi mà vẫn chưa thoát được cảnh này”, một hộ dân cho biết.
tp-duongphodnngapimg-223200-0.png
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và tối 14/9, ở khu vực Tây Bắc Bộ, từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 13h đến 19h ngày 14/9 có nơi trên 80mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp.
