Bộ đội 'cõng' hàng tấn lương thực, thực phẩm vào vùng ngập ở Đà Nẵng

TPO - Các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đã vận chuyển hàng tấn lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân ở các vùng ngập sâu trên địa bàn Đà Nẵng.

Những ngày đầu tháng 11, khi nước lũ vừa rút, bộ đội vượt dòng nước, "cõng" theo hàng tấn lương thực, thực phẩm đến những vùng ngập sâu trên địa bàn Đà Nẵng để hỗ trợ người dân.

Hàng tấn lương thực, thực phẩm được Quân khu 5 hỗ trợ người dân vùng ngập Đà Nẵng.

Sau đợt mưa lũ lịch sử, người dân xã Quế Phước (TP Đà Nẵng) vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai, có những xóm, nước lụt vẫn "bủa vây" khiến đời sống của người dân rất khó khăn.

Giữa những vất vả bộn bề ấy, Quân khu 5 đã kịp thời có mặt, mang theo những phần quà ấm áp tình quân dân để chia sẻ, động viên bà con vượt qua cơn hoạn nạn. Được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn 574 đã mang theo hàng tấn lương thực, thực phẩm đến với đồng bào vùng lũ.

Những chuyến xe chở theo 2 tấn gạo; 1,5 tấn lương khô, 200 lít nước mắm, 200 lít dầu ăn, 100 kg muối, 30 kg mì chính, 50 cái bánh chưng, 100 lốc nước ngọt và 150 túi quà gồm mỳ tôm, bánh, sữa...

Những chuyến xe băng nước lũ để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân

Hàng hóa phải vượt qua nhiều chặng, từ vận chuyển bằng xe tải đến chuyển sang thuyền nhỏ, xuồng để len lỏi vào được những khu còn ngập nước, khó khăn. Các chiến sĩ căng mình dưới mưa, ngâm mình trong nước lũ để vận chuyển quà, khẩn cấp hỗ trợ cho người dân.

Màu áo lính có mặt khắp những khu vực ngập lụt, chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Những người lính 574 ân cần thăm hỏi, tận tay trao tặng từng phần quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Các cán bộ, chiến sĩ ưu tiên hỗ trợ các hộ dân bị cô lập, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách và người già neo đơn. Những cái nắm tay, những nụ cười ấm áp, những phần quà như làm dịu đi những vất vả, mất mát của bà con, tiếp sức để bà con gắng gượng khắc phục hậu quả của thiên tai.

Những món quà được trao tận tay người dân.

Theo Thượng tá Hoàng Nam Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn 574, mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia, tình cảm yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 và Lữ đoàn 574 gửi đến nhân dân vùng lũ.

Trong mưa lũ, những người lính có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất để hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản đến nơi an toàn. Giờ đây, khi lũ lụt tạm qua, các chiến sĩ Quân khu 5 lại tỏa khắp các nẻo đường để hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả; trao hàng ngàn suất quà, hàng tấn lương thực để tiếp thêm niềm tin, nghị lực để bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.