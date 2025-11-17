Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người dân bàng hoàng kể lại vài chục giây lốc xoáy 'lướt' qua khiến nhà tốc mái, cây gãy đổ, 4 người bị thương

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trận lốc xoáy khiến 83 nhà dân ở xã Chiên Đàn và phường Hương Trà (TP. Đà Nẵng) bị tốc mái, 4 người bị thương. Theo người dân, trận lốc xoáy kinh hoàng diễn ra chỉ vài chục giây nhưng càn quét kinh hoàng.

Clip Hàng chục nhà dân tốc mái, hư hỏng sau trận lốc xoáy chỉ vài chục giây

Theo thống kê sơ bộ, có 83 ngôi nhà của người dân ở phường Hương Trà và xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) bị tốc mái hư hỏng, 4 người bị thương bởi trận lốc xoáy kinh hoàng diễn ra bất ngờ hồi tối qua 16/11.

Chị Lê Thị Mỹ Nga (phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) bị thiệt hại nặng sau khi trận lốc xoáy quét qua, toàn bộ mái nhà bị tốc, cuốn bay hoàn toàn. Chị cho biết, trận lốc xoáy xảy ra khoảng 22h30 phút tối 16/11. Lúc này cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ. Căn phòng ngủ đổ bê tông nên cả nhà an toàn.

9ea543caa01b2c45750a.jpg
Chị Lê Thị Mỹ Nga bàng hoàng đứng trong ngôi nhà tốc mái, đồ đạc hư hỏng sau trận lốc xoáy.

“Lốc xoáy bất ngờ lúc đêm khuya chỉ vài chục giây thôi nhưng rất kinh hoàng. Sau tiếng rít là toàn bộ mái nhà bị cuốn đi, đồ đạc hư hỏng cả. Quá kinh khủng”, chị Nga kể lại.

Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn Lê Văn Ninh cho biết, lốc xoáy xảy khiến 55 nhà dân bị tốc mái, 4 người bị thương.

Chính quyền xã huy động lực lượng dân quân, công an và các tổ xung kích đến hiện trường để hỗ trợ người dân. Lực lượng chức năng tập trung xử lý các vật cản trên tuyến quốc lộ 40B do gió quật đổ, nhằm bảo đảm giao thông thông.

Lãnh đạo phường Hương Trà cho biết, qua thống kê sơ bộ, khoảng 28 căn bị thiệt hại do lốc xoáy vào tối 16/11. Trong đó, có 6 nhà bị tốc mái hoàn toàn, may mắn là không có thương vong về người do trận lốc xoáy.

Các lực lượng đang có mặt tại hiện trường để giúp người dân khắc phục thiệt hại, sửa chữa lại nhà cửa.

Hình ảnh tan hoang sau trận lốc xoáy:

662f348c165b9a05c34a.jpg
835984090590524387.jpg
8b75dc8c1d5d9103c84c.jpg
182977c6b6173a496306.jpg
Nhà dân bị tốc mái, đồ đạc hư hỏng
835984090590524387.jpg
e99a427b60acecf2b5bd.jpg
65abecc53012bc4ce503-9076.jpg
8bb845561c8090dec991.jpg
84300d96f541791f2050.jpg
3677014032859389985.jpg
Cây cối đổ gãy, mái tôn bị gió cuốn tốc bay khắp nơi
3bf24752b3833fdd6692.jpg
Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả sau lốc xoáy.
Hoài Văn
#lốc xoáy #Đà Nẵng #thiệt hại #tốc mái #cứu hộ #bão #hiện trường #bị thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục