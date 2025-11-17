Người dân bàng hoàng kể lại vài chục giây lốc xoáy 'lướt' qua khiến nhà tốc mái, cây gãy đổ, 4 người bị thương

TPO - Trận lốc xoáy khiến 83 nhà dân ở xã Chiên Đàn và phường Hương Trà (TP. Đà Nẵng) bị tốc mái, 4 người bị thương. Theo người dân, trận lốc xoáy kinh hoàng diễn ra chỉ vài chục giây nhưng càn quét kinh hoàng.

Clip Hàng chục nhà dân tốc mái, hư hỏng sau trận lốc xoáy chỉ vài chục giây

Theo thống kê sơ bộ, có 83 ngôi nhà của người dân ở phường Hương Trà và xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) bị tốc mái hư hỏng, 4 người bị thương bởi trận lốc xoáy kinh hoàng diễn ra bất ngờ hồi tối qua 16/11.

Chị Lê Thị Mỹ Nga (phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) bị thiệt hại nặng sau khi trận lốc xoáy quét qua, toàn bộ mái nhà bị tốc, cuốn bay hoàn toàn. Chị cho biết, trận lốc xoáy xảy ra khoảng 22h30 phút tối 16/11. Lúc này cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ. Căn phòng ngủ đổ bê tông nên cả nhà an toàn.

Chị Lê Thị Mỹ Nga bàng hoàng đứng trong ngôi nhà tốc mái, đồ đạc hư hỏng sau trận lốc xoáy.

“Lốc xoáy bất ngờ lúc đêm khuya chỉ vài chục giây thôi nhưng rất kinh hoàng. Sau tiếng rít là toàn bộ mái nhà bị cuốn đi, đồ đạc hư hỏng cả. Quá kinh khủng”, chị Nga kể lại.

Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn Lê Văn Ninh cho biết, lốc xoáy xảy khiến 55 nhà dân bị tốc mái, 4 người bị thương.

Chính quyền xã huy động lực lượng dân quân, công an và các tổ xung kích đến hiện trường để hỗ trợ người dân. Lực lượng chức năng tập trung xử lý các vật cản trên tuyến quốc lộ 40B do gió quật đổ, nhằm bảo đảm giao thông thông.

Lãnh đạo phường Hương Trà cho biết, qua thống kê sơ bộ, khoảng 28 căn bị thiệt hại do lốc xoáy vào tối 16/11. Trong đó, có 6 nhà bị tốc mái hoàn toàn, may mắn là không có thương vong về người do trận lốc xoáy.

Các lực lượng đang có mặt tại hiện trường để giúp người dân khắc phục thiệt hại, sửa chữa lại nhà cửa.

Hình ảnh tan hoang sau trận lốc xoáy:

Nhà dân bị tốc mái, đồ đạc hư hỏng

Cây cối đổ gãy, mái tôn bị gió cuốn tốc bay khắp nơi