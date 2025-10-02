Sau khi nhà cửa bị lốc xoáy tàn phá, người dân gạt nước mắt gom đồ hư hỏng để bán sắt vụn

TPO - Sau trận giông lốc, hàng trăm ngôi nhà ở Thanh Hóa bị tàn phá nặng nề, người dân đang gắng gượng, thu dọn đồ đạc hư hỏng dưới đống đổ nát, mang đi bán sắt vụn để có thêm kinh phí khắc phục thiên tai.
"Khoảng 4h khi mọi người đang ngủ thì gió rít ầm ầm, kéo sập cửa nhà rồi hất tung mọi thứ. Lúc ra xem đã tan hoang, không còn thứ gì", chị Trịnh Thị Thơm (trú xã Hoằng Phú) kể. Trong ảnh là khung cảnh tan sau khi lốc xoáy quét qua.
Người dân thu gom các vật dụng không thể tái sử dụng để bán, hy vọng có thêm chi phí khắc phục và sớm dựng lại nhà cửa.