Sau khi nhà cửa bị lốc xoáy tàn phá, người dân gạt nước mắt gom đồ hư hỏng để bán sắt vụn

TPO - Sau trận giông lốc, hàng trăm ngôi nhà ở Thanh Hóa bị tàn phá nặng nề, người dân đang gắng gượng, thu dọn đồ đạc hư hỏng dưới đống đổ nát, mang đi bán sắt vụn để có thêm kinh phí khắc phục thiên tai.