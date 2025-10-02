Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sau khi nhà cửa bị lốc xoáy tàn phá, người dân gạt nước mắt gom đồ hư hỏng để bán sắt vụn

Phạm Trường

TPO - Sau trận giông lốc, hàng trăm ngôi nhà ở Thanh Hóa bị tàn phá nặng nề, người dân đang gắng gượng, thu dọn đồ đạc hư hỏng dưới đống đổ nát, mang đi bán sắt vụn để có thêm kinh phí khắc phục thiên tai.

Clip Ngổn ngang ở ngôi làng bị lốc xoáy tàn phá.
tp-1-3218.jpg
Hai ngày sau trận lốc xoáy xảy ra lúc rạng sáng 29/9, xã Hoằng Phú, Hoằng Giang (tỉnh Thanh Hóa﻿) vẫn còn ngổn ngang.
tp-5-7835.jpg
Chỉ kéo dài ít phút nhưng trận lốc xoáy xảy ra khi bão số 10 (bão Bualoi) vào đất liền đã tàn phá hàng chục nhà dân, nhà máy, trường học.
tp-7-6991.jpg
tp-3-4716.jpg
tp-2-4451.jpg
tp-8-1158.jpg
"Khoảng 4h khi mọi người đang ngủ thì gió rít ầm ầm, kéo sập cửa nhà rồi hất tung mọi thứ. Lúc ra xem đã tan hoang, không còn thứ gì", chị Trịnh Thị Thơm (trú xã Hoằng Phú) kể. Trong ảnh là khung cảnh tan sau khi lốc xoáy quét qua.
tp-010101.jpg
Những căn nhà bị thổi bay, đổ sập hoàn toàn do lốc xoáy.
tp-19.jpg
Cảnh tan hoang, đổ nát, xác xơ ở ngôi làng bị lốc xoáy tàn phá.
tp-17.jpg
Sau bão, người dân địa phương đã thu dọn, khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra. Các tấm tôn, sắt thép được gom lại thành đống dọc các tuyến đường ở xã Hoằng Giang.
tp-12-959.jpg
Cùng với việc khắc phục thiên tai, những người thu mua phế liệu cũng có mặt tại các khu vực bị lốc xoáy tàn phá để mua sắt, thép, tôn bị vò nát.
tp-15.jpg
tp-9.jpg
tp-20.jpg
Người dân thu gom các vật dụng không thể tái sử dụng để bán, hy vọng có thêm chi phí khắc phục và sớm dựng lại nhà cửa.
tp-16.jpg
Những ngôi làng lốc xoáy tàn phá như bãi phế liệu đang được dọn dẹp.
tp-18.jpg
Chính quyền các địa phương cho biết đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Ngoài ra, các xã đang thống kê thiệt hại﻿ để có phương án hỗ trợ ban đầu để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
Phạm Trường
#lốc xoáy Thanh Hóa #thu mua phế liệu #khắc phục hậu quả #bão số 10 #xã Hoằng Phú #xã Hoằng Giang #cứu trợ thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục