Nhiều nhà ở Thanh Hóa ngập sâu 2 mét, bộ đội bơi xuồng tiếp tế nhu yếu phẩm

TPO - Ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa bị ngập sâu đến 2m. Chính quyền địa phương phối hợp với quân đội, công an, lực lượng đoàn thể khác dùng xuồng tiếp cận, đưa nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ.
Theo lãnh đạo UBND xã Nông Cống, có hơn 3.000 ngôi nhà trong xã bị ngập do mưa lũ gây ra. Trong đó hộ sâu nhất đến 2m. Đến nay, mực nước đã rút khoảng 50cm.
Mưa lũ dâng cao, người dân bị thiệt hại lớn về tài sản. Nhiều gia đình dù kê cao đồ dùng vẫn bị trận lũ nhấn chìm.
Đại tá Lê Văn Khanh - Chính ủy Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 5 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Đơn vị đã huy động lực lượng ứng cứu, hỗ trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng chia cắt, ngập lụt. Sau khi lũ rút, đơn vị sẽ phối hợp với địa phương hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai".