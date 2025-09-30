Nhiều nhà ở Thanh Hóa ngập sâu 2 mét, bộ đội bơi xuồng tiếp tế nhu yếu phẩm

TPO - Ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa bị ngập sâu đến 2m. Chính quyền địa phương phối hợp với quân đội, công an, lực lượng đoàn thể khác dùng xuồng tiếp cận, đưa nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ.