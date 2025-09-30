Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nhiều nhà ở Thanh Hóa ngập sâu 2 mét, bộ đội bơi xuồng tiếp tế nhu yếu phẩm

Phạm Trường

TPO - Ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa bị ngập sâu đến 2m. Chính quyền địa phương phối hợp với quân đội, công an, lực lượng đoàn thể khác dùng xuồng tiếp cận, đưa nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ.

Clip: Cận cảnh lũ dâng cao, làm ngập hàng nghìn hộ dân Thanh Hóa.
tp-20.jpg
Sáng 30/9, do ảnh hưởng của đợt bão số 10 (bão Bualoi) khiến mực nước trên các sông dâng cao, nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa﻿ cũng bị ngập sâu.
tp-21.jpg
Tại xã Nông Cống, nước sông dâng cao kèm mưa lớn từ chiều 29/9 khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu đến 2m.
tp-25.jpg
tp-26.jpg
tp-22.jpg
Theo lãnh đạo UBND xã Nông Cống, có hơn 3.000 ngôi nhà trong xã bị ngập do mưa lũ gây ra. Trong đó hộ sâu nhất đến 2m. Đến nay, mực nước đã rút khoảng 50cm.
tp-28.jpg
"Địa phương đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng quân đội, công an ứng cứu, hỗ trợ người dân trong lũ. Cùng với đó là mang nhu yếu phẩm cần thiết như mỳ gói, lương khô, nước, bánh mỳ... đến người dân", vị lãnh đạo địa phương cho hay.
tp-1.jpg
Trường Tiểu học Vạn Thiện ở xã Nông Cống ngập sâu trong nước.
tp-5.jpg
012.jpg
01010.jpg
1010.jpg
Mưa lũ dâng cao, người dân bị thiệt hại lớn về tài sản. Nhiều gia đình dù kê cao đồ dùng vẫn bị trận lũ nhấn chìm.
91.jpg
Chị Vũ Thị Lương (xã Nông Cống) cố đưa chiếc xe đạp của con lên chỗ cao sau khi nước lũ nhấn chìm.
tp-31.jpg
Hai ngày qua, lực lượng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Tĩnh Gia thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương đã huy động xuồng máy, tiếp tế nhu yếu phẩm, áo phao cho người dân vùng lũ.
tp-333.jpg
tp-7.jpg
tp-15.jpg
Đại tá Lê Văn Khanh - Chính ủy Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 5 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Đơn vị đã huy động lực lượng ứng cứu, hỗ trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng chia cắt, ngập lụt. Sau khi lũ rút, đơn vị sẽ phối hợp với địa phương hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai".
tp-10.jpg
Người dân vùng lũ, vùng bị chia cắt được tiếp tế nhu yếu phẩm tạm thời.
tp-27.jpg
Tại tuyến đường vào trung tâm xã Nông Cống được lập lán để tiếp nhận hàng hóa cứu trợ, hỗ trợ người dân vùng lũ.
tp-32.jpg
Quân đội, công an hỗ trợ đưa người già, trẻ em vùng ngập lụt, vùng chia cắt nguy hiểm đến nơi an toàn. Theo báo cáo của Văn phòng chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ ở tỉnh này đã làm 2 người chết, 6 người bị thương; 955 nhà bị thiệt hại, hơn 4.000 nhà bị ngập nước; hàng nghìn ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập; nhiều công trình công cộng, điểm trường, trạm y tế bị ngập; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc 53 vị trí; hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Phạm Trường
#Thanh Hóa #ngập lụt #bão số 10 #cứu trợ #xuồng cứu hộ #nhu yếu phẩm #lũ lụt #Bão Bualoi #thời tiết miền Bắc #thời tiết miền Trung

