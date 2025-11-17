Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quảng Ngãi

Lốc xoáy lúc rạng sáng làm tốc mái nhiều nhà, cầu bị gãy đôi cô lập hơn 280 hộ dân

Nguyễn Ngọc
TPO - Trận lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng đã gây tốc mái, hư hại khoảng 20 nhà dân ở Quảng Ngãi và chuồng trại chăn nuôi. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sáng 17/11 trao đổi với PV, ông Nguyễn Trung Trực - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Nghiêm (tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, vào rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã đã xảy ra một trận lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 00h30 ngày 17/11, tại các thôn Phước Lợi và Tân Sơn (xã Nguyễn Nghiêm) một trận lốc xoáy đã làm tốc mái nhiều nhà dân và chuồng trại nuôi gia súc của người dân địa phương.

538391247683351885-1.jpg
538391247683351885.jpg
5421139cd74b5b15025a.jpg
725501838848227783.jpg
Thống kê ban đầu, có ít nhất 4 hộ gia đình bị lốc xoáy làm tốc mái, hư hại nhà cửa.

Thống kê ban đầu, có ít nhất 20 nhà dân bị lốc xoáy làm tốc mái, hư hại nhà cửa. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

"Trong sáng nay, địa phương tiến hành kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả”, ông Trực nói.

Cầu bị gãy đôi, hơn 280 hộ dân bị cô lập

Sáng 17/11, ông Trần Văn Luật - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, cầu Nước Bao (xã Sơn Bao cũ) bị gãy đôi, gây chia cắt 2 thôn.

Theo ông Luật, mưa lớn làm nước suối Nước Bao dâng cao, chảy xiết, khiến mố cầu và một phần cầu Nước Bao bị gãy đôi và trôi. Dòng nước đục ngầu đổ về mạnh gây chia cắt giao thông.

799adbaa6f7de323ba6c.jpg
3467348527963694597-1-2375.jpg
Cầu Nước Bao (xã Sơn Bao cũ) bị gãy đôi.

Do cầu bị gãy, tuyến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn, hơn 288 hộ/1.212 nhân khẩu ở thôn Mang Nà và thôn Nước Nao đang bị cô lập, không thể đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm hay tiếp cận dịch vụ y tế.

Chính quyền xã Sơn Hà đang tiếp cận hiện trường để kiểm tra, cảnh báo người dân không qua lại khu vực cầu bị gãy.

Trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 16/11 đến 7h ngày 17/11), khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Nguyễn Ngọc
#Thiên tai Lốc xoáy Quảng Ngãi #Thiệt hại nhà cửa và chuồng trại #Tác động của mưa bão #Phản ứng cộng đồng và chính quyền #So sánh thiên tai tại các địa phương

