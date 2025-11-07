Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lốc xoáy trong đêm làm hàng chục ngôi nhà ở Đà Nẵng tốc mái

Hoài Văn
TPO - Trận lốc xoáy xảy ra trong đêm 6/11 khiến hàng chục nhà dân ở phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng) bị hư hỏng. Sáng 7/11, các lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Lãnh đạo UBND phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng) cho biết, trận lốc xoáy gây thiệt hại cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Đến sáng 7/11, nhiều ngôi nhà ở tổ dân phố Vĩnh Bình và Thăng Tân, phường Bàn Thạch vẫn ngổn ngang.

574951307-1994374471105398-8054358625281431415-n.jpg
575871666-1534184571118532-4830279709584416677-n.jpg
575231912-834457835832948-134769755078956303-n-1517.jpg
574291167-718075467827052-1620152744212593771-n-8583-786.jpg
Nhiều nhà dân ở phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng bị lốc xoáy làm tốc mái

Trong ngôi nhà thông thốc gió nơi trận lốc xoáy vừa quét qua làm bay mái ngói, bà Nguyễn Thị Thân (52 tuổi, tổ dân phố Thăng Tân, phường Bàn Thạch) vẫn còn hoảng hốt.

Bà kể, khoảng 21h hôm 6/11 khi cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ gió lốc quật mạnh, rồi mái ngói bị thổi bay, nhiều viên ngói rớt xuống đất. Tất cả mọi người hoảng sợ tìm nơi nấp vì sợ ngói bay trúng.

Theo người dân, trận lốc xoáy chỉ chừng chưa đến 10 giây nhưng khiến nhà cửa toang hoang.

575918206-2034076457408570-1539085876448761223-n-1-1505.jpg
573963366-1144818187867713-6885535140399930474-n.jpg
574324424-2625313581180979-124376561075507587-n.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sửa lại nhà tốc mái hư hỏng sau lốc xoáy.

Lãnh đạo UBND phường Bàn Thạch cho biết qua thống kê sơ bộ lốc xoáy làm gần 30 nhà bị hư hại, trong đó 3 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Địa phương huy động lực lượng công an, dân quân, các tổ xung kích và sự hỗ trợ của Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch đến nhà dân hỗ trợ khắc phục, dọn dẹp. Trước mắt chính quyền hỗ trợ 3 triệu đồng cho các nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 triệu đồng cho hộ bị tốc mái một phần.

Hoài Văn
#lốc xoáy #Đà Nẵng #hư hại nhà #thiệt hại #chính quyền #bão số 13 #phường Bàn Thạch

