Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng: Đường ĐT601 xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ sụt lún

Duy Quốc

TPO - Sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, trên tuyến đường ĐT601 (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn chạy dọc mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.

Đường ĐT601 xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Video: Duy Quốc.
tp-sutlundt601-1.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến ĐT601 đoạn qua tổ dân phố Phò Nam (phường Hải Vân) đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, mặt đường bị sụt lún nghiêm trọng tại một số vị trí.
tp-sutlundt601-13.jpg
tp-sutlundt601-6.jpg
Nhiều đoạn nhựa mặt đường bị bong tróc, tạo thành các rãnh sâu và gồ ghề, gây khó khăn cho việc lưu thông. Một số khu vực có dấu hiệu sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi qua lại, đặc biệt là vào ban đêm.
tp-sutlundt601-12.jpg
Một số vị trí vết nứt lớn kéo dài, có nguy cơ sạt lở nếu mưa tiếp diễn.
tp-sutlundt601-7.jpg
Theo người dân cho biết, những ngày gần đây, khi lưu thông qua khu vực này, nhiều phương tiện phải giảm tốc độ hoặc chuyển hướng để tránh các đoạn mặt đường bị nứt, tiềm ẩn nguy hiểm.
tp-sutlundt601-11.jpg
“Do những đợt mưa lũ vừa qua khiến đoạn đường này bị sụt lún nghiêm trọng, mặt đường nứt toát, có chỗ lún sâu tạo thành rãnh lớn, đi lại rất nguy hiểm”, chị Thanh Huyền, người thường xuyên qua tuyến này cho biết.
tp-sutlundt601-3.jpg
tp-sutlundt601-2.jpg
tp-sutlundt601-5.jpg
Vết nứt lớn kéo dài trên mặt đường ĐT601.
tp-sutlundt601-16.jpg
tp-sutlundt601-15.jpg
Nhiều vị trí khác dọc tuyến ĐT601 cũng xuất hiện ổ voi, ổ gà, mặt đường bong tróc và hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân.
tp-sutlundt601-10.jpg
Đại diện UBND phường Hòa Khánh cho biết, ngay sau khi phát hiện tình trạng sụt lún, nứt mặt đường trên tuyến ĐT601, phường đã cử lực lượng đến rà soát, giăng dây và dựng rào chắn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.
tp-sutlundt601-4.jpg
tp-sutlundt601-9.jpg
“Hiện phường đã báo cáo sự việc lên Sở Xây dựng, và Sở cũng đã cử cán bộ về kiểm tra, khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng nhằm đề xuất phương án xử lý, khắc phục trong thời gian sớm nhất”, vị này nói.
Duy Quốc
#Đà Nẵng #đường ĐT601 #sụt lún đường #nguy cơ mất an toàn #sụt lún #xuất hiện vết nứt

Xem thêm

Cùng chuyên mục