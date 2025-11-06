Đà Nẵng: Đường ĐT601 xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ sụt lún

TPO - Sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, trên tuyến đường ĐT601 (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn chạy dọc mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.
Nhiều đoạn nhựa mặt đường bị bong tróc, tạo thành các rãnh sâu và gồ ghề, gây khó khăn cho việc lưu thông. Một số khu vực có dấu hiệu sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi qua lại, đặc biệt là vào ban đêm.
Vết nứt lớn kéo dài trên mặt đường ĐT601.
Nhiều vị trí khác dọc tuyến ĐT601 cũng xuất hiện ổ voi, ổ gà, mặt đường bong tróc và hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân.
“Hiện phường đã báo cáo sự việc lên Sở Xây dựng, và Sở cũng đã cử cán bộ về kiểm tra, khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng nhằm đề xuất phương án xử lý, khắc phục trong thời gian sớm nhất”, vị này nói.