Đà Nẵng: Đường ĐT601 xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ sụt lún

TPO - Sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, trên tuyến đường ĐT601 (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn chạy dọc mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.