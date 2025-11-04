Kinh hãi cảnh xe container nối đuôi nhau 'nhún nhảy' trên đường phố trung tâm Đà Nẵng

TPO - Tuyến đường Ngô Quyền (QL14B) qua trung tâm TP Đà Nẵng đang hư hỏng nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa kịp thời đang khiến các phương tiện ô tô, nhất là ô tô tải hạng nặng di chuyển hết sức khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.