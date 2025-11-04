Kinh hãi cảnh xe container nối đuôi nhau 'nhún nhảy' trên đường phố trung tâm Đà Nẵng

TPO - Tuyến đường Ngô Quyền (QL14B) qua trung tâm TP Đà Nẵng đang hư hỏng nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa kịp thời đang khiến các phương tiện ô tô, nhất là ô tô tải hạng nặng di chuyển hết sức khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Mặt đường hư hỏng nặng ở nhiều vị trí dọc QL14B. Sở Xây dựng Đà Nẵng trước đó đã có phản hồi liên quan phản ánh tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn đang hư hỏng, đồng thời chỉ đạo Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Linh Sương (đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên) kiểm tra, xử lý.