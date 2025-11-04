Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh hãi cảnh xe container nối đuôi nhau 'nhún nhảy' trên đường phố trung tâm Đà Nẵng

Nguyễn Thành

TPO - Tuyến đường Ngô Quyền (QL14B) qua trung tâm TP Đà Nẵng đang hư hỏng nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa kịp thời đang khiến các phương tiện ô tô, nhất là ô tô tải hạng nặng di chuyển hết sức khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tuyến đường huyết mạch ở trung tâm Đà Nẵng hư hỏng nghiêm trọng. Video: Nguyễn Thành
94c11d6b870a0b54521b.jpg
Thời gian qua tuyến đường Ngô Quyền (QL 14B) đi qua địa phận trung tâm TP Đà Nẵng nối cảng Tiên Sa hư hỏng nặng. Theo ghi nhận, ngày 4/11, nhiều vị trí trên trục đường này hư hỏng nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đi lại trên tuyến huyết mạch này. Nhiều vị trí mặt đường đã bị hỏng nát, nước mưa đọng thành từng vũng lớn.
42ff0f5680370c695526.jpg
Đoạn nút giao Ngô Quyền - Trần Thị Lý - Nguyễn Văn Thoại nằm ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng hiện đang bị hư hỏng nặng. Trong đó, đặc biệt trầm trọng là khu vực Ngô Quyền hướng vào phía Nam. Nhiều ô tô đi qua đây phải hãm phanh gấp, đi qua đoạn hư hỏng như đang "nhún nhảy" và rất dễ mất lái nếu xảy ra va chạm hoặc sự cố. Anh Trần Anh Nam một tài xế lái xe đầu kéo chở hàng từ cảng Tiên Sa trở ra cho biết: "Tuyến đường hư hỏng nhưng không được sửa chữa, đi xe ở phố mà giống như đang đi ở đường sạt lở ở miền núi. Rất nguy hiểm và dễ xảy ra tai nạn".
0c31865d373cbb62e22d.jpg
Chị Trần Thị Hiền (phường An Hải, TP Đà Nẵng) thường xuyên lái xe ô tô 4 chỗ đón đưa con đi học qua đoạn đường này cho biết: Mỗi lần qua đây gặp xe container vây quanh là phải nín thở, lo sợ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. "Xe tải trước mặt, sau lưng, hai bên cứ nghiêng ngả, lắc lư rầm rầm nên rất sợ. Đường ở phố mà thua đường ở quê là không thể chấp nhận được", chị Hiền nói.
b07560bfcede42801bcf.jpg
Lối dành cho người đi bộ cũng hư hỏng, không còn thấy vạch kẻ. Nhiều người dân và du khách đi bộ qua đường phải vừa đi vừa né tránh các vũng nước lớn.
cfb545871ee792b9cbf6.jpg
Những rãnh sâu hằn trên mặt đường QL14B kéo dài hàng chục mét. Tình trạng đường hư hỏng cũng xuất hiện nhiều trên đường Lê Văn Hiến. Không chỉ đọng lại các vũng nước, mà những chỗ này đất, đá tràn ra khiến việc đi lại của người dân tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
cb314a2b1c4b9015c95a.jpg
7730b50de36d6f33367c.jpg
a2759558c3384f661629.jpg
Mặt đường hư hỏng nặng ở nhiều vị trí dọc QL14B. Sở Xây dựng Đà Nẵng trước đó đã có phản hồi liên quan phản ánh tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn đang hư hỏng, đồng thời chỉ đạo Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Linh Sương (đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên) kiểm tra, xử lý.
10a86f723e12b24ceb03.jpg
Tuyến đường huyết mạch lại nằm ngay ở trung tâm TP Đà Nẵng nơi được đánh giá có hạ tầng giao thông đảm bảo, khiến nhiều người dân rất bức xúc. Nhiều người thắc mắc đường hư hỏng nặng nhưng không sửa chữa, nếu tai nạn xảy ra ai chịu trách nhiệm?
81529dcdddad51f308bc.jpg
Các tài xế ô tô 4 chỗ đi trên đoạn đường này phải thường xuyên đánh lái để tránh các vị trí hư hỏng lớn, tạo thành hố sâu trên mặt đường. Ông Lê Văn Hùng (một tài xế taxi) cho biết: "Đường Ngô Quyền và Lê Văn Hiến hiện có hàng loạt điểm hư hỏng rất nặng. Chỉ cần tài xế không tập trung là dễ lao vào các hố sâu. Xe ô tô gầm thấp rất dễ hư hỏng xe, nguy hiểm hơn là rất dễ gây tai nạn nếu không may bị mất lái vì xe cộ đông đúc và chạy liên tục, nối đuôi nhau".
37964f6e330ebf50e61f.jpg
Dù đã có chỉ đạo của sở Xây dựng TP Đà Nẵng nhưng đến nay tuyến đường này vẫn chưa được khắc phục hư hỏng, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn là rất cao.
d9cb23bf57dfdb8182ce.jpg
Báo cáo của Đơn vị quản lý đường cho biết trong năm 2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã chấp thuận kế hoạch sửa chữa định kỳ một số vị trí hư hỏng và dự kiến triển khai vào đầu tháng 8/2025. Ngoài ra, sẽ tiếp tục kiểm tra, theo dõi trên đoạn tuyến (đã phối hợp Ban Bảo trì hạ tầng Đà Nẵng) những vị trí bị hư hỏng mặt đường còn lại, đề xuất vào kế hoạch sửa chữa năm 2026.
ef09b251df31536f0a20.jpg
Cũng theo báo cáo của Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Linh Sương, hiện nay, trong công tác bảo dưỡng thường xuyên, hạng mục hằn lún vệt bánh xe không được bố trí kinh phí thực hiện. Nhưng được sự chỉ đạo của Sở Xây dựng và nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14B, đơn vị quản lý đường đã triển khai khắc phục xử lý một số vị trí trồi trượt bê tông nhựa. Tuy nhiên, khác xa với báo cáo, trên thực tế tuyến đường này đang tiếp tục hư hỏng nặng nề.
Nguyễn Thành
