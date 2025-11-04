Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phố cổ Hội An ngập trở lại

Nguyễn Thành

TPO - Trái với niềm thích thú của nhiều du khách, người dân phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) tỏ ra ngán ngẩm khi cảnh ngập lụt lặp đi lặp lại chỉ trong chưa đầy một tuần.

Phố cổ Hội An tái diễn cảnh chìm trong nước lũ. Video: Nguyễn Thành
dscf6379.jpg
Ngày 3/11, nước lũ từ thượng nguồn sông Thu Bồn lại tràn về khiến nước sông Hoài dâng cao trở lại, làm nhiều tuyến phố như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú… ngập sâu từ 0,5 đến gần 1 mét. Khu vực chợ Hội An ngập sâu trong nước, nhiều tiểu thương ngán ngẩm vì chưa kịp dọn lũ nước lại dâng cao. Ảnh: Nguyễn Thành
dscf6386.jpg
Nước lũ dâng cao tạo nên khung cảnh di sản thế giới khác lạ khiến nhiều du khách thích thú, lạ lẫm.
dscf6362.jpg
Tuy nhiên, trái với niềm thích thú của nhiều du khách, người dân phố cổ lại tỏ ra ngán ngẩm khi cảnh ngập lụt lặp đi lặp lại chỉ trong chưa đầy một tuần. Ông Nguyễn Cường, một người dân phố cổ cho biết: "Nước lũ vừa rút hôm qua, dân chưa kịp dọn xong thì nay lại phải chạy lũ. Nhiều người khóa cửa chờ hết mưa bão mới dọn lại vì quá mệt mỏi". Ảnh: Nguyễn Thành.
dscf6313.jpg
Một con hẻm nhỏ trong phố cổ Hội An chìm trong nước và rác thải lềnh bềnh. Mưa lũ liên tục đã làm xáo trộn cuộc sống người dân.
dscf6345.jpg
Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, tại các tuyến đường trong khu phố cổ bị ngập sâu chính quyền đều giăng dây cấm khách vào tham quan để đảm bảo an toàn.
dscf6339.jpg
Đường Hoàng Văn Thụ dẫn ra bờ sông Hoài chìm sâu trong nước. Lực lượng Công an túc trực tại đây để nhắc nhở du khách không lội nước vào khu vực nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Thành
dscf6290.jpg
Các tuyến phố cổ chìm trong nước khiến khách du lịch rất thích thú.
dscf6366.jpg
Nhiều du khách chọn dịch vụ chèo thuyền trải nghiệm ngắm phố cổ Hội An trong mưa lũ.
dscf6334.jpg
Tuyến đường Trần Phú khô ráo nước thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan. Trong khi các tuyến Trần Quý Cáp, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Thị Minh Khai... chìm sâu trong nước.
dscf6307.jpg
dscf6332.jpg
dscf6323.jpg
Trải nghiệm lội nước lũ, dạo chơi phố cổ khiến nhiều du khách nhất là du khách nước ngoài rất vui và thích thú. Ngày 3/11, mực nước tại sông Thu Bồn, Vu Gia lên nhanh, nhưng vẫn dưới mức báo động 3. Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ thông tin từ 14h-17h chiều cùng ngày, địa phương sẽ chứng kiến đợt mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ lũ chồng lũ.
dscf6299.jpg
Lực lượng Công an chốt chặn tại khu vực Trần Phú - Châu Thượng Văn gần Chùa Cầu để nhắc nhở du khách không đi vào khu vực nguy hiểm, nước chảy xiết. Chính quyền TP Hội An cho biết, mực nước sông Hoài đang ở mức báo động 2, có khả năng tiếp tục dâng nếu mưa lớn kéo dài. Lực lượng chức năng túc trực tại các điểm ngập sâu để hỗ trợ người dân và hướng dẫn du khách đảm bảo an toàn.
dscf6315.jpg
Khu vực Chùa Cầu chìm sâu trong nước. Trong đợt lũ trước, khu vực này rút nước đã để lại ngổn ngang rác thải.
dscf6369.jpg
Du khách dạo phố bên dòng nước lũ trên đường Trần Phú.
dscf6370.jpg
Một số cửa hàng ở các tuyến phố chưa bị ngập trở lại mở cửa kinh doanh. Trong khi nhiều hộ phải chuyển đồ đạc lên cao, đóng cửa chờ nước rút, chấp nhận thiệt hại thêm vài ngày doanh thu.
Nguyễn Thành
