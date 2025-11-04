Phố cổ Hội An ngập trở lại

TPO - Trái với niềm thích thú của nhiều du khách, người dân phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) tỏ ra ngán ngẩm khi cảnh ngập lụt lặp đi lặp lại chỉ trong chưa đầy một tuần.
Trải nghiệm lội nước lũ, dạo chơi phố cổ khiến nhiều du khách nhất là du khách nước ngoài rất vui và thích thú. Ngày 3/11, mực nước tại sông Thu Bồn, Vu Gia lên nhanh, nhưng vẫn dưới mức báo động 3. Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ thông tin từ 14h-17h chiều cùng ngày, địa phương sẽ chứng kiến đợt mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ lũ chồng lũ.