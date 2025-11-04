Phố cổ Hội An ngập trở lại

TPO - Trái với niềm thích thú của nhiều du khách, người dân phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) tỏ ra ngán ngẩm khi cảnh ngập lụt lặp đi lặp lại chỉ trong chưa đầy một tuần.