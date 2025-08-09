Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Nỗi lo sợ khi lưu thông trên tuyến huyết mạch ở vùng cao Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân, nhất là cánh lái xe đều ngán ngại trước nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi khi phải lưu thông qua Tỉnh lộ 672 thuộc địa bàn xã Măng Ri của tỉnh Quảng Ngãi vì sự xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường này.

Theo ghi nhận của PV, tuyến Tỉnh lộ 672 đoạn từ km 44+600 đến km 55+200 (điểm đầu giao Quốc lộ 40B thôn Tân Ba đến thôn Long Hy, xã Măng Ri), nhiều vị trí trên mặt đường xuất hiện vết nứt nẻ kéo dài, bê tông bong tróc, tạo thành ổ gà, ổ voi dày đặc.

Một số đoạn mặt đường bị đứt gãy hoàn toàn, nền đường trũng sâu, gây nguy hiểm cho người đi đường và phương tiện lưu thông.

tp-2013.jpg
tp-2014.jpg
tp-2015.jpg
tp-2016.jpg
Mặt đường sụt lún, nứt gãy, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Bà Y Phượng (trú xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một số đoạn mặt đường này bị sụt lún, nứt nẻ nghiêm trọng, tạo thành những rãnh lớn, đi ban ngày còn phải dò dẫm từng đoạn, chứ ban đêm mà không quen đường thì rất dễ té ngã. Chở hàng đi qua đoạn này cực khổ vô cùng. Mong chính quyền sớm sửa chữa để người dân đi lại an toàn.

Tỉnh lộ 672 là tuyến giao thông huyết mạch không chỉ phục vụ đi lại hàng ngày của người dân mà còn đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế, vận chuyển nông sản, hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng phía tây tỉnh Quảng Ngãi.

tp-2005.jpg
tp-2007.jpg
tp-2004.jpg
tp-2002.jpg
Nhiều đoạn mặt đường sụt lún, bong tróc nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, tuyến đường này không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, dẫn đến việc hư hỏng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, mỗi mùa mưa bão đi qua, đất đá từ taluy sạt lở tràn xuống mặt đường, cộng thêm nước chảy mạnh cuốn trôi lớp mặt, khiến đường ngày càng xuống cấp trầm trọng.

Ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, xã đã báo cáo thực trạng tuyến đường về Sở xây dựng và UBND tỉnh. Trước mắt, địa phương đã huy động lực lượng tiến hành vá tạm các điểm hư hỏng nặng, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế tạm thời.

tp-2008.jpg
tp-2009.jpg
tp-2001.jpg
Ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc.

“Tuyến tỉnh lộ 672 có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thông cho người dân vùng cao. Xã đã kiến nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng sớm khảo sát, lên phương án nâng cấp toàn tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân và thúc đẩy giao thương”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo ông Quang, trước mắt, chính quyền địa phương mong muốn tỉnh sớm có kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng và phân bổ nguồn vốn phù hợp, để sửa chữa tuyến đường kịp thời trước mùa mưa bão đến.

tp-2010.jpg
tp-2011.jpg
tp-1998.jpg
tp-2000.jpg
Nền đường trũng sâu, gây nguy hiểm cho người đi đường và phương tiện lưu thông.

Người dân xã Măng Ri cũng bày tỏ mong muốn tuyến đường sớm được khắc phục, sửa chữa và đầu tư mới. “Chỉ cần mưa lớn là nước tràn qua đường, đá trôi xuống chắn ngang, xe tải né ổ voi ổ gà còn bị kẹt. Đường mà cứ như vậy thì chúng tôi chở nông sản, hàng hóa rất khó khăn”, bà Y Phượng nói.

Thực tế cho thấy, tại nhiều khu vực miền núi phía tây của tỉnh Quảng Ngãi, các tuyến đường hiện đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư sửa chữa kịp thời. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mà còn làm chậm quá trình phát triển kinh tế tại các địa phương.

Nguyễn Ngọc
#Tỉnh lộ 672 #Quảng Ngãi #xuống cấp #giao thông #đường bộ #sửa chữa đường #an toàn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục