Nỗi lo sợ khi lưu thông trên tuyến huyết mạch ở vùng cao Quảng Ngãi

TPO - Người dân, nhất là cánh lái xe đều ngán ngại trước nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi khi phải lưu thông qua Tỉnh lộ 672 thuộc địa bàn xã Măng Ri của tỉnh Quảng Ngãi vì sự xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường này.

Theo ghi nhận của PV, tuyến Tỉnh lộ 672 đoạn từ km 44+600 đến km 55+200 (điểm đầu giao Quốc lộ 40B thôn Tân Ba đến thôn Long Hy, xã Măng Ri), nhiều vị trí trên mặt đường xuất hiện vết nứt nẻ kéo dài, bê tông bong tróc, tạo thành ổ gà, ổ voi dày đặc.

Một số đoạn mặt đường bị đứt gãy hoàn toàn, nền đường trũng sâu, gây nguy hiểm cho người đi đường và phương tiện lưu thông.

Mặt đường sụt lún, nứt gãy, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Bà Y Phượng (trú xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một số đoạn mặt đường này bị sụt lún, nứt nẻ nghiêm trọng, tạo thành những rãnh lớn, đi ban ngày còn phải dò dẫm từng đoạn, chứ ban đêm mà không quen đường thì rất dễ té ngã. Chở hàng đi qua đoạn này cực khổ vô cùng. Mong chính quyền sớm sửa chữa để người dân đi lại an toàn.

Tỉnh lộ 672 là tuyến giao thông huyết mạch không chỉ phục vụ đi lại hàng ngày của người dân mà còn đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế, vận chuyển nông sản, hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng phía tây tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiều đoạn mặt đường sụt lún, bong tróc nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, tuyến đường này không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, dẫn đến việc hư hỏng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, mỗi mùa mưa bão đi qua, đất đá từ taluy sạt lở tràn xuống mặt đường, cộng thêm nước chảy mạnh cuốn trôi lớp mặt, khiến đường ngày càng xuống cấp trầm trọng.

Ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, xã đã báo cáo thực trạng tuyến đường về Sở xây dựng và UBND tỉnh. Trước mắt, địa phương đã huy động lực lượng tiến hành vá tạm các điểm hư hỏng nặng, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế tạm thời.

Ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc.

“Tuyến tỉnh lộ 672 có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thông cho người dân vùng cao. Xã đã kiến nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng sớm khảo sát, lên phương án nâng cấp toàn tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân và thúc đẩy giao thương”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo ông Quang, trước mắt, chính quyền địa phương mong muốn tỉnh sớm có kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng và phân bổ nguồn vốn phù hợp, để sửa chữa tuyến đường kịp thời trước mùa mưa bão đến.

Nền đường trũng sâu, gây nguy hiểm cho người đi đường và phương tiện lưu thông.

Người dân xã Măng Ri cũng bày tỏ mong muốn tuyến đường sớm được khắc phục, sửa chữa và đầu tư mới. “Chỉ cần mưa lớn là nước tràn qua đường, đá trôi xuống chắn ngang, xe tải né ổ voi ổ gà còn bị kẹt. Đường mà cứ như vậy thì chúng tôi chở nông sản, hàng hóa rất khó khăn”, bà Y Phượng nói.

Thực tế cho thấy, tại nhiều khu vực miền núi phía tây của tỉnh Quảng Ngãi, các tuyến đường hiện đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư sửa chữa kịp thời. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mà còn làm chậm quá trình phát triển kinh tế tại các địa phương.