Sạt lở rình rập, mưa lũ dâng cao: Bộ Xây dựng yêu cầu cấm đường vùng nguy hiểm

Theo Công điện khẩn số 38, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I và II phối hợp với Sở Xây dựng Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt và bị sạt lở. Các cơ quan vừa nêu phải cấm đường tại các vị trí nguy hiểm (ngầm tràn, cầu, phà…) trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của lưu vực sông Cả.

Các đơn vị quản lý đường bộ phải kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm; đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình đang trong quá trình thi công, nhất là tại khu vực dễ bị sụt trượt, công trình ở miền núi hay có lũ ống, lũ quét đột xuất.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu của ngành đường sắt (đặc biệt là qua lưu vực sông Cả tỉnh Nghệ An); chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.

Mưa lũ trên lưu vực sông Cả qua địa bàn Mường Xén, Nghệ An. Ảnh: V.Lam.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải và Đường thủy phối hợp với các đơn vị địa phương, để hướng dẫn tàu thuyền vào khu neo đậu an toàn, triển khai giải pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là lưu vực sông Cả tỉnh Nghệ An; kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) địa phương.

Các Sở Xây dựng Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khu vực, lực lượng chức năng của địa phương trong việc phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt là lưu vực sông Cả qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

"Các Sở Xây dựng cần rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất trên các tuyến đường được giao quản lý (nhất là các tuyến quốc lộ), sẵn sàng ứng phó, khắc phục kịp thời các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt; có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực bị ngập lụt", công điện của Bộ Xây dựng nêu rõ.