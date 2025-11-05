Khắc phục đường huyết mạch khiến xe container phải 'nhún nhảy' ở Đà Nẵng

TPO - Các điểm hư hỏng nặng trên tuyến đường Ngô Quyền (QL 14B) qua địa phận các phường ở trung tâm TP Đà Nẵng đang được khẩn trương khắc phục, để đảm bảo an toàn giao thông trên con đường huyết mạch này.
Trước đó, ngày 4/11, báo Tiền Phong đã có bài "Kinh hãi cảnh xe container nối đuôi nhau 'nhún nhảy' trên đường phố trung tâm Đà Nẵng" phản ánh tình trạng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng trên tuyến đường Ngô Quyền - Lê Văn Hiến, nhiều vị trí tạo thành các rãnh lớn, đọng nước, xe ô tô tải hạng nặng nối dài di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.