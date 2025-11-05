Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Khắc phục đường huyết mạch khiến xe container phải 'nhún nhảy' ở Đà Nẵng

Nguyễn Thành

TPO - Các điểm hư hỏng nặng trên tuyến đường Ngô Quyền (QL 14B) qua địa phận các phường ở trung tâm TP Đà Nẵng đang được khẩn trương khắc phục, để đảm bảo an toàn giao thông trên con đường huyết mạch này.

Khắc phục hư hỏng trên đường huyết mạch ở trung tâm Đà Nẵng. Video: Nguyễn Thành
dscf6444.jpg
Ngày 5/11, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục các điểm hư hỏng nặng trên tuyến đường Ngô Quyền (QL14B) để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến huyết mạch này.
ef09b251df31536f0a20.jpg
4f125f5dd1365d680427.jpg
Trước đó, ngày 4/11, báo Tiền Phong đã có bài "Kinh hãi cảnh xe container nối đuôi nhau 'nhún nhảy' trên đường phố trung tâm Đà Nẵng" phản ánh tình trạng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng trên tuyến đường Ngô Quyền - Lê Văn Hiến, nhiều vị trí tạo thành các rãnh lớn, đọng nước, xe ô tô tải hạng nặng nối dài di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
4b16d4e0698be5d5bc9a.jpg
Ông Lương Thạch Vỹ, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết: Sau khi nhận phản ánh, đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cho phương tiện, nhân lực khắc phục các điểm hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông. Hiện tại các điểm hư hỏng chỉ mới khắc phục tạm thời, chờ thời tiết nắng ráo mới tiến hành thảm nhựa được.
3672e83d4156cd089447.jpg
Nhiều phương tiện máy móc được đưa đến công trường, giăng dây khắc phục hư hỏng.
dscf6474.jpg
Công nhân thi công tại điểm hư hỏng nặng khu vực nút giao Ngô Quyền - Trần Thị Lý - Nguyễn Văn Thoại. Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng, hiện tại chỉ mới khắc phục sửa chữa tạm thời, hư hỏng ở đâu khắc phục ở đó.
dscf6476.jpg
Tuyến đường Ngô Quyền (QL 14B) là tuyến giao thông huyết mạch nối Quốc lộ 1, đường cao tốc Bắc Nam với cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) nên lưu lượng xe, trong đó xe tải, xe đầu kéo hạng nặng ra vào rất lớn. Việc mặt đường hư hỏng đã ảnh hưởng đến lưu thông, nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường quan trọng này.
Nguyễn Thành
