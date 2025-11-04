Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sạt lở trên bán đảo Sơn Trà, đá khủng lăn xuống đường

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau đợt mưa kéo dài, nhiều khu vực trên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng bị sạt lở. Lực lượng chức năng đã cắm bảng cảnh báo du khách và người dân.

Ngày 4/11, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay một số khu vực trên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở.

sat-lo-st-1.jpg
Đá khủng lăn xuống tuyến Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà.

Tuyến đường Yết Kiêu đến Đỉnh Bàn Cờ có 1 điểm sạt lở gần cách Hạt kiểm lâm 100m.

Tuyến Đỉnh Bàn Cờ – InterContinental Đà Nẵng có 1 điểm đất trôi lên đường.

Tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ có 2 điểm sạt lở đá cách Suối Ôm 500m hướng về Đỉnh Bàn Cờ.

Gần khu vực Hạt kiểm lâm liên xã khu vực 12 cũng có 1 điểm sạt lở.

BQL đã cắm bảng cảnh báo cho người dân và du khách biết khu vực sạt lở nguy hiểm và thông báo cho đơn vị liên quan để kịp thời xử lý.

sat-lo-st-2.jpg
sat-lo-st-3.jpg
Đất đá tràn xuống đường.

BQL cho biết thêm, tại khu vực biển, sóng lớn cũng gây nguy cơ cao sạt lở tại trước một quầy hàng đoạn bãi biển Mỹ An. Nhiều đoạn vỉa hè khu vực bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An bị sóng đánh cát lên.

Ngoài ra, rác, bèo tấp vào nhiều dọc tuyến biển Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Tất Thành. Hiện BQL đã yêu cầu đơn vị chức năng tăng cường phương tiện xử lý rác tồn đọng.

Giữa tháng 9/2025, Đà Nẵng mở lại nhiều tuyến tham quan trên bán đảo Sơn Trà sau thời gian dài khắc phục sạt lở do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vào tháng 10/2022.

3 tuyến tham quan đón khách trở lại gồm: Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ; Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; Ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản.

Thời gian tham quan được quy định rõ, từ tháng 3 đến hết tháng 9 du khách sẽ được tham quan từ 7h30-18h30. Từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau trong khung giờ 7h30-17h30.

Thanh Hiền
#Sạt lở #bán đảo Sơn Trà #đá khủng #đá lăn xuống đường #mưa lớn #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục